Tam bir şifa deposu: Türkiye'de herkes çöpe atıyor! Çin tıbbında yazın ilacı
Tam bir şifa deposu: Türkiye'de herkes çöpe atıyor! Çin tıbbında yazın ilacı

Türkiye'de herkes çöpe atıyor ama şifa kaynağı olduğu o ülkede tescillendi.

Foto - Tam bir şifa deposu: Türkiye'de herkes çöpe atıyor! Çin tıbbında yazın ilacı

Türkiye'de neredeyse yüzde 99 oranında çöpe giden, ancak Uzak Doğu'da "serinletici ilaç" olarak görülen karpuz çekirdeğinin faydaları saymakla bitmiyor. Çin tıbbında asırlardır ödem atmak ve böbrekleri temizlemek için kullanılan karpuz çekirdeği hakkında şaşırtan gerçekleri bir araya getirdik. İşte karpuz çekirdeğinin faydalarından nasıl tüketileceğine dair tüm detaylar…

Foto - Tam bir şifa deposu: Türkiye'de herkes çöpe atıyor! Çin tıbbında yazın ilacı

Yaz sıcakları kapıya dayandı, karpuzlar tezgâhlardaki yerini aldı. Ancak çoğumuzun büyük bir titizlikle ayıklayıp çöpe gönderdiği karpuz çekirdekleri, aslında tam bir şifa deposu.

Foto - Tam bir şifa deposu: Türkiye'de herkes çöpe atıyor! Çin tıbbında yazın ilacı

Binlerce yıllık Geleneksel Çin Tıbbı öğretilerine göre, çöpe giden bu çekirdekler vücut ısısını dengeliyor, ödemi söküp atıyor ve kalbi koruyor. İşte mutfağınızdaki o gizli hazineyi değerlendirmenin yolları ve Uzak Doğu'dan asırlık şifa reçetesi...

Foto - Tam bir şifa deposu: Türkiye'de herkes çöpe atıyor! Çin tıbbında yazın ilacı

Yaz aylarının vazgeçilmezi karpuzu afiyetle yerken, o siyah çekirdekleri ayıklayıp çöpe atanlardansanız, aslında vücudunuz için doğal bir mineral deposunu çöpe atıyorsunuz demektir. Geleneksel Çin Tıbbı'nda karpuz çekirdeği, özellikle yaz sıcaklarında vücut dengesini korumak için kullanılan çok özel bir malzemedir.

Foto - Tam bir şifa deposu: Türkiye'de herkes çöpe atıyor! Çin tıbbında yazın ilacı

Çin tıbbında karpuzun kendisi "vücut ısısını düşüren" en güçlü besinlerden biridir. Ancak çekirdekleri, bu etkiyi dengeleyen ve vücuda direnç veren asıl kısımdır.

Foto - Tam bir şifa deposu: Türkiye'de herkes çöpe atıyor! Çin tıbbında yazın ilacı

1. Böbreklerin En Yakın Dostu Uzak Doğu öğretilerinde bu çekirdekler güçlü bir ödem söktürücü olarak kabul edilir. Yazın sıcakla birlikte artan vücut şişkinliğini ve ödemi atmak için karpuz çekirdeği çayı kullanılır.

Foto - Tam bir şifa deposu: Türkiye'de herkes çöpe atıyor! Çin tıbbında yazın ilacı

2. Kalp ve Damar Koruyucu Karpuz çekirdekleri, damarları genişletmeye yardımcı olan magnezyum ve sitrin bakımından zengindir. Çin tıbbı uzmanları, tansiyonu dengelemek ve kalbi yaz yorgunluğundan korumak için bu çekirdeklerin tüketilmesini önerir.

Foto - Tam bir şifa deposu: Türkiye'de herkes çöpe atıyor! Çin tıbbında yazın ilacı

3. Protein ve Enerji Deposu Çoğumuzun "odunsu" diye yemediği o çekirdeklerin içi, aslında vücudun protein ihtiyacını karşılayan amino asitlerle doludur. Çin'de bu çekirdekler özel olarak kavrulur ve tıpkı bizdeki ay çekirdeği gibi bir "sağlık atıştırmalığı" olarak tüketilir.

Foto - Tam bir şifa deposu: Türkiye'de herkes çöpe atıyor! Çin tıbbında yazın ilacı

Karpuz çekirdeklerini sindirilebilir hale getirmek için iki temel yöntem var: Gölgede Kurutun: Karpuzu yerken çekirdekleri bir kâsede biriktirin. Yıkayıp süzdükten sonra bir bezin üzerinde iyice kurutun.

Foto - Tam bir şifa deposu: Türkiye'de herkes çöpe atıyor! Çin tıbbında yazın ilacı

Kavurma (En Lezzetli Yol): Kuruyan çekirdekleri bir tavada çok az tuz ve isteğe bağlı pul biber ile hafifçe kavurun. Çin'de bu, hem sindirimi kolaylaştırır hem de çekirdeğin içindeki yağların açığa çıkmasını sağlar.

Foto - Tam bir şifa deposu: Türkiye'de herkes çöpe atıyor! Çin tıbbında yazın ilacı

Yaz ödeminden kurtulmak ve böbrekleri temizlemek için Çinli bitki uzmanlarının önerdiği o basit tarif: Hazırlanışı: 2 yemek kaşığı kurutulmuş karpuz çekirdeğini havanda hafifçe ezin (içindeki özün çıkması için).

Foto - Tam bir şifa deposu: Türkiye'de herkes çöpe atıyor! Çin tıbbında yazın ilacı

Demleme: Ezilen çekirdekleri 1 litre kaynar suya atın ve 15 dakika demlenmeye bırakın. Kullanım: Süzdükten sonra oda sıcaklığında veya ılık olarak tüketin. Küçük Bir İpucu: Karpuzu çekirdekleriyle birlikte doğrudan blenderdan geçirip "smoothie" yaparak tüketmek de bu şifadan yararlanmanın en pratik yaz yoludur.

