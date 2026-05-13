Epstein rezaletinde kan donduran itiraf: Mağdur kadının ifadeleri dünyayı sarstı! Yaşadığı dehşeti anlatırken gözyaşlarına boğuldu

ABD tarihinin en karanlık sayfalarından biri olan Jeffrey Epstein dosyası, mağdurların kongre koltuklarında verdiği ifadelerle yeniden sarsıldı. 18 yaşındayken Özbekistan’dan modellik hayalleriyle Jean-Luc Brunel tarafından Amerika’ya getirilen Roza, kısa sürede Epstein’ın Palm Beach’teki malikanesine hapsedildiğini anlattı.

Ahlaksız Epstein’ın ev hapsinde olduğu dönemde bile nüfuzunu kullanarak genç kızları tehdit ettiğini belirten mağdur, sapkın milyarderin dünyaca ünlü siyasetçilerin isimlerini birer zırh gibi kullandığını söyledi. Sapkı Epstein’ın kendi tutukluluğunu bile bir ‘oyun’ gibi pazarladığı ve cezaevindeyken bile istismar ağını yönetmeye devam ettiği ortaya çıktı.

Sapkın ağın işleyiş yöntemi ise tam bir modern kölelik düzenini andırıyor. Mağdur kadının ifadelerine göre, modellik ajansı üzerinden 10 bin dolarlık sahte borçlarla kıskaca alınan genç kızlar, Epstein’ın ‘yardım etme’ bahanesiyle bilim vakfı adı altındaki istismar merkezlerine yönlendiriliyordu.

Roza, o korkunç anları anlatırken ‘Beni masaj odasına çağırdı ve orada ilk kez istismara uğradım’ dedi. Belgelerin açıklanmasıyla isminin 500’den fazla kez ifşa edildiğini söyleyen mağdur, zengin ve güçlü isimlerin korunurken kendi hayatının karartılmasına isyan etti. Kaliforniya Temsilcisi Robert Garcia ise bu kirli dosyanın Epstein ve Trump’ın çevresindeki nüfuzlu isimlere kadar uzanacağını ve kimsenin hukukun üstünde olmadığını vurguladı.