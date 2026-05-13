Veli Ağbaba ile adı geçen Gamze Pamuk Ateşli’den hodri meydan!

Uçkur düşkünü Uşak eski Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın dün verdiği ek ifadede, Veli Ağbaba'nın kendisine viski aldırdığını, Bursa CHP Parti Meclisi üyesi Gamze Pamuk Ateşli ve Muğla parti meclisi üyesi Gizem Özcan ile oteldeki odasına girdiğini, kendisini ise “Özkan sana iyi akşamlar” diyerek yolladığını belirtmişti. İşte Özkan Yalım’ın resmi ek ifadesinde adı geçenlerden Gamze Pamuk Ateşli, “Alçaksınız, acizsiniz, şerefsizsiniz!” başlıklı bir açıklama yayınlayarak “hodri meydan” dedi.

“HODRİ MEYDAN” DEDİ AMA SOMUT İFADELERDEN KAÇINDI

Avukat Gamze Pamuk Ateşli, “Alçaksınız, acizsiniz, şerefsizsiniz!” başlıklı paylaşımında şunları yazdı: “Sevgilisiyle otel odasında basılan eski belediye başkanı, kendi rezilliğini örtmek için şimdi de benim adımı kullanmaya çalışıyor. Ancak yalan söylemenin de bir zekâ seviyesi gerekir. İfadede adı geçen kişi, benim dönemimden sonra PM üyesi olmuş biri. Bunu bile hesap edemeyecek kadar aciz bir iftira mekanizmasıyla karşı karşıyayım. Kendi ahlaki ve insanlık çöküşünü örtmek için kadınların adını ortaya atan, itibarı bitince sağa sola çamur bulaştırmaya çalışan bu şerefsizlerle hesaplaşacağım. Sadece kadın bir siyasetçi olduğum için bu yalanları ‘ifade’ diye oraya koyduran da, sözde haber diye bu alçaklığa alet olanlar da bu ağır suçun ortağıdır. Ben böyle ölmem. Benim tertemiz hayatımı o çamur dilinizle kirletemezsiniz. Yine diyorum: Bu haysiyetsizlerle mücadele edeceğimi, yalanlarının misliyle hesabını soracağımı, tetikçilerinden azmettiricilerine kadar hepsini o çukurda mahkum edeceğimi herkes bilsin. Hodri meydan!” Ancak Ateşli’nin Yalım’ın ek ifadesinde bahsi geçen gece saatlerinde nerede olduğuna dair herhangi bir detay paylaşmaması dikkat çekti.