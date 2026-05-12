SON DAKİKA
BAE'den flaş karar! Terör listesine alındılar
Birleşik Arap Emirlikleri, Hizbullah ile bağlantılı 16 kişi ve 5 kuruluşu terör listesine aldığını duyurdu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) 16 kişi ve 5 kurumun Lübnan'daki Hizbullah ile bağlantılı olduğu suçlamasıyla yerel terör listesine alındığını duyurdu.

BAE'nin resmi ajansı WAM'da yer alan haberde kararın BAE'nin terörizmi finansmanıyla mücadelede uluslararası işbirliğini güçlendirme taahhüdünün bir parçası olarak alındığı belirtildi.

BAE'nin ülkedeki yasa ve düzenlemeler doğrultusunda Hizbullah ile bağlantılı olmakla suçlanan 16 kişi ve 5 kurumun yerel terör listesine aldığı aktarılan haberde, kararın terörizmin finansmanıyla mücadele kapsamında bölgesel ve uluslararası düzeyde koordinasyonun güçlendirilmesi amacıyla alındığı ifade edildi.

 

Kararın aynı zamanda terör finansmanıyla bağlantılı ağlar ile buna doğrudan ve dolaylı eşlik eden faaliyetlerin hedef alınması ve engellenmesi amacıyla alındığı ifade edilen haberde, yerel terör listesine alınan kişi ve kuruluşların mal varlıklarının dondurulması dahil gerekli tedbirlerin 24 saatten kısa süre içinde uygulanacağı kaydedildi.

Habere göre ayrıca, karar kapsamında ilgili denetim kurumlarından, listede yer alan kişi ve kuruluşlarla bağlantılı mali ve ticari ilişkilerin tespit edilmesi ve yürürlükteki mevzuat çerçevesinde gerekli işlemlerin uygulanması talep edildi.

Bu BAE lideri siyonistler ile içli dışlı
