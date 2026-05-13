  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Laikçi seküler hayat tarzının eseri! Torreira'ya saldırının gerekçesi ortaya çıktı Levent Gültekin’den Özgür Özel hakkında şok iddia: "Bir belediye başkanının eşiyle neden mesajlaşırsın?" Ekrem’in casusluk davasında sıcak gelişme! Vicdan mahkum edildi: Siyonizm güzellemesine tepki gösteren vatandaşa ceza! Trump yine bir şeyler deniyor! Venezuela'yı ABD'nin "51. eyaleti" yaptı Çakma komiser 52 STK’yı kapının önüne koydu CHP’nin trolleri linç kampanyası başlattı Pandemi dönemini hatırlattı! DSÖ'den korkutan uyarı: 'Hantavirüs vakaları artabilir' Bakan Gürlek, 14 ilde düzenlenen operasyonu duyurdu: 24 milyarlık kirli çark deşifre edildi! 55 şüpheli gözaltında Afrika Boynuzu’nda satranç: Etiyopya Sudan’daki savaşı neden körüklüyor?
Gündem Rıdvan Kaya’dan zor sorular! AK Parti gerçekte ne kazanmış oluyor?
Gündem

Rıdvan Kaya’dan zor sorular! AK Parti gerçekte ne kazanmış oluyor?

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Rıdvan Kaya’dan zor sorular! AK Parti gerçekte ne kazanmış oluyor?

CHP’de siyaset yaptığı dönemde Suriyeli muhacirlere yönelik açıklamalarıyla toplumun tepkisini çeken, kendisine ve ailesine yönelik hakaretler sebebiyle partisinden istifa ederek AK Partiye katılan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın geçmişi tartışmaları beraberinde getirdi.

ÖZEL HABER

Geçmişteki ırkçı söylemleri hafızalardaki yerini koruyan ve sadece bir hafta önce, 1920-27 yılları arasında verdiği idam kararlarıyla aralarında İskilipli Atıf Hoca ile yüzlerce alimin olduğu 2 bin 470 kişiyi astıran Ali Çetinkaya’nın adını kentte bulunan bir parka veren Köksal’ın AK Parti’ye geçişi, yaşanan siyasi transferlerinin getirisine yönelik soru işaretlerine neden oldu.

NE KAZANMIŞ OLDUNUZ?

Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (Özgür-Der) Genel Başkanı Rıdvan Kaya, resmi X hesabından yaptığı paylaşımda, AK Partinin kazanımlarını sorguladı.

Köksal’ın geçmiş uygulama ve açıklamalarını sıralayan Kaya, paylaşımında, “Afyon’da Ali Çetinkaya adına park açmış, ırkçılıkta sınır tanımayan, Suriyeli muhacirlere düşmanlıkta Ümit Özdağ ile yarışabilecek kapasiteye sahip, böylesine zalim zihniyet sahibi bir ismi saflarına katmakla  AK Parti gerçekte ne kazanmış oluyor?”  ifadelerini kullandı.

Kaya’nın açıklaması, son dönemde gerçekleşen parti değişikliliklerinin mütedeyyin tabanda homurtulara sebep olduğu iddialarını gündeme getirdi.

Son dakika! Rozetini Cumhurbaşkanı taktı! Burcu Köksal resmen Ak Parti'de!
Son dakika! Rozetini Cumhurbaşkanı taktı! Burcu Köksal resmen Ak Parti'de!

Gündem

Son dakika! Rozetini Cumhurbaşkanı taktı! Burcu Köksal resmen Ak Parti'de!

AK Partili Mesten’den çok sert başıboş köpek paylaşımı! "Sureti insan sireti köpek olan ‘azgın güruh’tan korkarak, ite it demeye çekinirsen…"
AK Partili Mesten’den çok sert başıboş köpek paylaşımı! “Sureti insan sireti köpek olan ‘azgın güruh’tan korkarak, ite it demeye çekinirsen…”

Gündem

AK Partili Mesten’den çok sert başıboş köpek paylaşımı! “Sureti insan sireti köpek olan ‘azgın güruh’tan korkarak, ite it demeye çekinirsen…”

Afyon’da AK Parti mutluluğu! Burcu Köksal, Afyonlulara neden Ak Parti'ye geçtiğini anlattı
Afyon’da AK Parti mutluluğu! Burcu Köksal, Afyonlulara neden Ak Parti'ye geçtiğini anlattı

Gündem

Afyon’da AK Parti mutluluğu! Burcu Köksal, Afyonlulara neden Ak Parti'ye geçtiğini anlattı

Yerel Siyasette Büyük Dönüşüm: 2024 Seçimleri Sonrası 79 Belediye Başkanı AK PARTİ’ye Geçti İşte başkanların tam listesi… Hangi partiden kimler geçti?
Yerel Siyasette Büyük Dönüşüm: 2024 Seçimleri Sonrası 79 Belediye Başkanı AK PARTİ’ye Geçti İşte başkanların tam listesi… Hangi partiden kimler geçti?

Gündem

Yerel Siyasette Büyük Dönüşüm: 2024 Seçimleri Sonrası 79 Belediye Başkanı AK PARTİ’ye Geçti İşte başkanların tam listesi… Hangi partiden kimler geçti?

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23