Rıdvan Kaya’dan zor sorular! AK Parti gerçekte ne kazanmış oluyor?

Geçmişteki ırkçı söylemleri hafızalardaki yerini koruyan ve sadece bir hafta önce, 1920-27 yılları arasında verdiği idam kararlarıyla aralarında İskilipli Atıf Hoca ile yüzlerce alimin olduğu 2 bin 470 kişiyi astıran Ali Çetinkaya’nın adını kentte bulunan bir parka veren Köksal’ın AK Parti’ye geçişi, yaşanan siyasi transferlerinin getirisine yönelik soru işaretlerine neden oldu.

NE KAZANMIŞ OLDUNUZ?

Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (Özgür-Der) Genel Başkanı Rıdvan Kaya, resmi X hesabından yaptığı paylaşımda, AK Partinin kazanımlarını sorguladı.

Köksal’ın geçmiş uygulama ve açıklamalarını sıralayan Kaya, paylaşımında, “Afyon’da Ali Çetinkaya adına park açmış, ırkçılıkta sınır tanımayan, Suriyeli muhacirlere düşmanlıkta Ümit Özdağ ile yarışabilecek kapasiteye sahip, böylesine zalim zihniyet sahibi bir ismi saflarına katmakla AK Parti gerçekte ne kazanmış oluyor?” ifadelerini kullandı.

Kaya’nın açıklaması, son dönemde gerçekleşen parti değişikliliklerinin mütedeyyin tabanda homurtulara sebep olduğu iddialarını gündeme getirdi.