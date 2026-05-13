CHP'nin yeni transferi Nasuh Bektaş'ın kirli geçmişi! Sicili kabarık çıktı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), liyakatten uzak transfer hamleleriyle siyaset tarihinin en utanç verici dönemlerinden birini yaşıyor. Rozet takma törenlerini adeta bir ‘sicili kabarık’ kişileri çevresine toplayan Özgür Özel, önce ırkçı söylemleriyle tanınan Arif Kocabıyık skandalıyla duvara tosladı, şimdi ise uçkur düşkünü Özkan Yalım’ın muhibbi Nasuh Bektaş’ı baş tacı etti. Arşivlerin bir gecede silindiği, kirli geçmişlerin örtbas edilmeye çalışıldığı CHP’de, ‘değişim’ adı altında ahlaki çöküş yaşanıyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kontrolsüz transfer politikası, parti içindeki ‘temiz toplum’ iddialarını yerle bir etti. Daha birkaç gün önce, sokak röportajlarında sergilediği şebekliklerle ve zehirli ırkçı söylemleriyle tanınan şaklaban Arif Kocabıyık’a rozet takan Özel, kamuoyunda yükselen infial ve Kocabıyık’ın kirli geçmişinin bir bir patlaması üzerine geri adım atmak zorunda kalmıştı. Üyelik işlemleri apar topar durdurulan Kocabıyık vakası henüz sıcaklığını korurken, CHP’de ikinci bir ‘sicil skandalı’ gazeteci Nasuh Bektaş ile patlak verdi.

CHP’DE KİRLİ SİCİL PAZARI: GEÇMİŞİNİ SİLEN GELİYOR

Uşak’ta adı her fırsatta ‘uçkur’ davaları, şaibeli ilişkiler ve fuhuş operasyonlarıyla anılan, ahlaki fukaralığı tescilli Özkan Yalım’ın en yakın destekçisi olan Nasuh Bektaş, CHP’nin yeni gözdesi oldu. Ancak Bektaş, partiye adım atmadan önce adeta bir ‘dijital imha’ operasyonuna girişti.

2014-2020 yılları arasındaki tüm kirli paylaşımlarını, CHP kurultay dönemindeki ağır ithamlarını ve Özkan Yalım gibi isimlerle olan karanlık bağlarını gizlemek için binlerce tweetini bir gecede sildi.

Geçmişini silerek kendini ‘aklamaya’ çalışan Bektaş’ın bu hamlesi, CHP’nin nasıl bir ‘arşiv temizleme’ partisine dönüştüğünü gözler önüne serdi. Halktan gizlenen bu kirli geçmişler ve partiye sızdırılmaya çalışılan şaibeli isimler, CHP yönetiminin içine düştüğü ahlaki çöküşün ve ‘ne bulursan al’ zihniyetinin en somut belgesi oldu.

ARŞİVDEN FIŞKIRAN O TWEETLERİN KISA ÖZETLERİ

CHP Kurultayına Yönelik Ağır İthamlar: Bektaş, bir paylaşımında CHP kurultayını "demokrasi şöleni değil, koltuk sevdalılarının tiyatrosu" olarak nitelendirerek parti yönetimini hedef alıyor.

Özkan Yalım’a 'Uçkur' Siperliği: Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın fuhuş ve ahlaksızlık iddialarıyla çalkalandığı dönemde Bektaş, "Başkanımızın özel hayatı kimseyi ilgilendirmez" diyerek rezaleti meşrulaştırmaya çalışıyor.

Özgür Özel Hakkındaki Eski Eleştiriler: Henüz rozet takmadan önce Özgür Özel’in siyasi beceriksizliğine vurgu yapan Bektaş, bir tweetinde "Bu yönetimle CHP’nin baraj altında kalması içten bile değil" ifadesini kullanıyor.

Irkçı Söylemlere Destek: Üyeliği askıya alınan Arif Kocabıyık gibi isimlerin ırkçı ve ayrıştırıcı paylaşımlarına beğeni ve destek mesajları yağdıran Bektaş, nefret söyleminin ortağı olduğunu kanıtlıyor.

Geçmişteki 'Yandaşlık' İtirafı: Bir paylaşımında açıkça "Gazetecilik bir araçtır, asıl olan dostlarımızın (Özkan Yalım) iktidarıdır" diyerek kalemini nasıl kiraladığını itiraf ediyor.

Halkı Aşağılayan İfadeler: Sokak röportajlarındaki üslubu aratmayan bir tweetinde, kendisine muhalif olan vatandaşlara yönelik "cehalet sürüsü" yakıştırması yaparak gerçek yüzünü gösteriyor.