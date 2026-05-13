İngiliz devinden Arda Güler’e dev teklif
İngiliz devi Arsenal, Real Madrid’in 21 yaşındaki yıldızı Arda Güler için 90 milyon euroluk bir teklif yaptı.
İngiliz devi Arsenal, Real Madrid’in 21 yaşındaki yıldızı Arda Güler için 90 milyon euroluk bir teklif yaptı.
Dış basında yer alan haberlere göre bu teklif, Londra kulübünü pazarlık masasında güçlü bir konuma yerleştirirken, Santiago Bernabéu’da José Mourinho’nun yeniden Real Madrid teknik direktörlüğüne dönme ihtimali tartışılıyor.
Milli futbolcunun sözleşmesi 2029’da sona eriyor. Arda Güler’in Real Madrid’deki kalan muhasebe değeri 10 milyon euronun altında bulunuyor. Çünkü 2023’te Fenerbahçe’ye ödenen 20 milyon euroluk sabit bonservis bedelinin amortismanı, o yatırımın henüz yaklaşık üçte birine denk geliyor.
Bu nedenle 90 milyon euroluk bir satış, Real Madrid’e yaklaşık 80 milyon euroluk brüt kâr sağlayabilir. Bu da Finansal Sürdürülebilirlik Düzenlemesi açısından kulübe hızlı bir rahatlama ve 2026-2027 sezonu planlamasında benzeri görülmemiş bir hareket alanı sunar.
Mikel Arteta’nın Arsenal’i, Martin Odegaard ve Bukayo Saka ile dönüşümlü oynayabilecek, hücum organizasyonunu yönlendirecek bir oyuncuya ihtiyaç duyuyor. Arda Güler bu profile çok uygun görülüyor:
Sol ayaklı milli yıldız, sağ kanattan içe kat edebiliyor ve dar alanlarda pas bağlantıları kurabiliyor. Arsenal sportif yönetiminin elindeki son pas ve üçüncü bölgede oyun ilerletme verileri, bu transfer konusundaki aciliyeti artırmış durumda.
Madrid’de taktik ikilem ve Mourinho etkisi Mourinho’nun olası gelişi, Arsenal’in değerlendirmek istediği yeni bir değişken yaratıyor. Fizik gücü yüksek ve geniş alan koşularına uygun oyuncu profillerini sevmesiyle bilinen Portekizli teknik adam, saf yetenek parıltılarını göstermiş olsa da Arda Güler’in gelişimini geciktirebilir.
Güler bu sezon zaman zaman ilk 11’de forma giydi ve sınırlı sayıda şans buldu. Buna rağmen bu performanslar, değerinin yalnızca iki yıl içinde üç katına çıkması için yeterli oldu.
Arsenal ise ona Premier League’de başrol, garanti süre ve topa sahip olmayı ve iç koridor koşularını önceleyen bir sistem teklif ediyor. Bu, oyunu okuma becerisini ortaya koyabilmesi için ritme ihtiyaç duyan bir futbolcu açısından ideal bir ortam olarak görülüyor. Londra ekibinin en büyük kozu, Arda’ya Emirates Stadium’da yaratıcı oyunun merkezi olma vaadi.
80 milyon euroluk kâr mı, stratejik değer mi? Real Madrid cephesinde ise henüz tavanına ulaşmamış bir futbolcunun stratejik değeri ağır basıyor. Arda Güler’den vazgeçmek, 90 milyon euronun kuşaksal bir yeteneğin kaybını telafi edeceğini kabul etmek anlamına gelir. Üstelik kulübün oyuncuyu caydırıcı bir serbest kalma maddesiyle güvence altına almak için sözleşme yenilemeyi değerlendirdiği de belirtiliyor. Real Madrid teklifi ne doğruluyor ne de yalanlıyor. Ancak görüşmelere yakın kaynaklar, rakamın en azından oturup dinlemeyi zorunlu kıldığını kabul ediyor. Arsenal, Real Madrid’de teknik direktörlük değişimi ihtimali, sıkışık maaş limiti ve başka takviyeleri finanse etme ihtiyacı nedeniyle benzersiz bir fırsat penceresi açılabileceğine inanarak hamlesini yaptı. Son karar, kasa ile yetenek arasında tercih yapmak zorunda kalan Real Madrid’in elinde.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23