İngiliz devinden Arda Güler’e dev teklif

80 milyon euroluk kâr mı, stratejik değer mi? Real Madrid cephesinde ise henüz tavanına ulaşmamış bir futbolcunun stratejik değeri ağır basıyor. Arda Güler’den vazgeçmek, 90 milyon euronun kuşaksal bir yeteneğin kaybını telafi edeceğini kabul etmek anlamına gelir. Üstelik kulübün oyuncuyu caydırıcı bir serbest kalma maddesiyle güvence altına almak için sözleşme yenilemeyi değerlendirdiği de belirtiliyor. Real Madrid teklifi ne doğruluyor ne de yalanlıyor. Ancak görüşmelere yakın kaynaklar, rakamın en azından oturup dinlemeyi zorunlu kıldığını kabul ediyor. Arsenal, Real Madrid’de teknik direktörlük değişimi ihtimali, sıkışık maaş limiti ve başka takviyeleri finanse etme ihtiyacı nedeniyle benzersiz bir fırsat penceresi açılabileceğine inanarak hamlesini yaptı. Son karar, kasa ile yetenek arasında tercih yapmak zorunda kalan Real Madrid’in elinde.