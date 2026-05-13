Bu ifadeler “mutlak butlan” getirir! 115 delegeden imzayı ben topladım
CHP’den ihraç edildikten sonra konuşmaya başlayan tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın sadece kendisinin 115 delegeden imza topladığı ifadesi kulisleri karıştırdı.
Ek ifade veren Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım: “Telefonum incelendiğinde Özgür Özel’i desteklemek için çocuklarının işe alınması yönünde şart koşan delegenin göndermiş olduğu çocuklarına ait CV’ler ve açık kimliği tespit edilebilir. Kahramanmaraş’ta Canset Ceyhan ve Hülya Doğu, Gaziantep’te Elif Berfin Aksu, Fatma Müge Düşün, Zehra Ertan, Cemile Şervan, isimli CHP delegeleri bulunmaktadır. Bunların çocuklarının SGK kayıtları yönünde araştırma yapıldığı taktirde ve telefon inceleme tamamlandığında söylemiş olduğum husus doğrulanacaktır. Ben yapmış olduğum bu çalışmalar neticesinde 115 delegeden imza topladım” itirafında bulundu.
MUTLAK BUTLAN KARARI İÇİN ÖNEMLİ İTİRAF!
Özkan Yalım’ın maddi çıkar ve CHP’li belediyelerde iş karşılığı alınan delege oylarına ilişkin ifşaatının CHP’nin 38’inci kurultayına ilişkin davada “mutlak butlan” kararının çıkmasında son derece önemli olduğu belirtiliyor.