Yerel Siyasette Büyük Dönüşüm: 2024 Seçimleri Sonrası 79 Belediye Başkanı AK PARTİ’ye Geçti İşte başkanların tam listesi… Hangi partiden kimler geçti?

31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından Türkiye genelinde belediyelerde büyük bir değişim rüzgarı esiyor. Farklı partilerden ve bağımsız olarak seçilen toplam 79 belediye başkanı, görev süreleri içerisinde AK PARTİ saflarına dahil oldu. Özellikle Burcu Köksal’ın katılımıyla ivme kazanan bu süreç, yerel yönetimlerde geniş çaplı bir yeniden yapılanmayı beraberinde getiriyor.

EN BÜYÜK KATILIM YENİDEN REFAH PARTİSİ’NDEN

Elde edilen verilere göre, AK PARTİ’ye en yoğun geçiş 33 belediye başkanı ile YENİDEN REFAH PARTİSİ’nden (YRP) gerçekleşti.

Bu partiden ayrılıp AK PARTİ saflarına katılan belediye başkanları şunlardır:

Cömert Özen (Adana Feke)

Selahattin Aysu (Ağrı Eleşkirt Yayladüzü)

İlhami Zeyrek (Ağrı Eleşkirt Yücekapı)

İsmet Aslan (Ağrı Hamur)

(Ağrı Hamur) Alpaslan Karabulut (Batman Beşiri)

İmadeddin Ekmiş (Batman Merkez Balpınar)

Eşref Varol (Bingöl Merkez Ilıcalar)

İbrahim Ergün (Bitlis Adilcevaz Aydınlar)

Ayhan Çavuş (Çankırı Orta Yaylakent)

(Çankırı Orta Yaylakent) Ebubekir Irmak (Elazığ Sivrice)

Adem Güneş (Erzincan Tercan Kargın)

Emrullah Akpunar (Erzurum Aziziye)

Nevzat Karasu (Erzurum Köprüköy)

Soner Erkan (Giresun Eynesil Ören)

Fatih Orhan (Konya Altınekin)

Mehmet Aydın (Konya Çumra)

Mesut Ercan (Konya Emirgazi)

Mehmet Ali Yılmaz (Konya Yalıhüyük)

Murat Daban (Manisa Selendi)

Fehim Kaya (Muş Bulanık Yoncalı)

Mehmet Sıddık Salur (Muş Merkez Karaağaç)

Ömer Faruk Yenilmez (Muş Merkez Yeşilova)

Selahattin Yalçın (Muş Merkez Yaygın)

(Muş Merkez Yaygın) Mesut Karayiğit (Ordu Çaybaşı)

Refahattin Sencan (Samsun Ayvacık)

Adnan Topal (Samsun Ladik)

Sezai Çelikten (Sivas Gemerek)

Ali Aydemir (Sivas Merkez Yıldız)

Alihan Babat (Şırnak Uludere Şenoba)

Ali Pelit (Tokat Merkez Çat)

Hamza Bilgin (Trabzon Arsin)

Davut Karadavut (Yozgat Kadışehri)

(Yozgat Kadışehri) Abdullah Büyükkaradoğan (Yozgat Sorgun Araplı)

CHP’DE İSTİFA DALGASI

Tartışmaların ve yönetimsel krizlerin yaşandığı CHP’den 17 belediye başkanı AK PARTİ’ye geçiş yaptı. AK PARTİ rozeti takan isimler şu şekildedir:

Burcu Köksal (Afyonkarahisar)

Özlem Çerçioğlu (Aydın Büyükşehir)

Veysel Topçu (Afyonkarahisar Dinar)

İsa Yıldırım (Antalya Aksu)

Kadir Kumbul (Antalya Serik)

(Antalya Serik) Mustafa İberya Arıkan (Aydın Söke)

Osman Yıldırımkaya (Aydın Sultanhisar)

Malik Ercan (Aydın Yenipazar)

Hamit Tutuş (Batman Hasankeyf)

Şenol Öncül (Çorum Ortaköy Aştavul)

Mustafa Güzel (Gaziantep Karkamış)

Umut Yılmaz (Gaziantep Şehitkamil)

Özlem Vural Gürzel (İstanbul Beykoz)

Hasan Ustaoğlu (Konya Seydişehir)

Muammer Çelikbaş (Niğde Çiftlik Bozköy)

Mehmet Salih İnan (Şırnak İdil Karalar)

(Şırnak İdil Karalar) Yasemin Fazlaca (Yalova Altınova)

BAĞIMSIZLAR HİZMET ODAKLI DÖNÜŞÜ SEÇTİ

Vatandaşlara daha etkin hizmet sunabilmek adına bağımsız olarak seçilen 16 belediye başkanı da tercihlerini AK PARTİ’den yana kullandı:

Adana Saimbeyli Belediye Başkanı

Ardahan Göle Köprülü Belediye Başkanı

Batman Beşiri İkiköprü Belediye Başkanı

Bingöl Merkez Sancak Belediye Başkanı

Çanakkale Yenice Kalkım Belediye Başkanı

Elazığ Arıcak Bükardi Belediye Başkanı

Elazığ Palu Beyhan Belediye Başkanı

Kastamonu Bozkurt Belediye Başkanı

Konya Ahırlı Belediye Başkanı

Konya Doğanhisar Belediye Başkanı

Konya Hüyük Belediye Başkanı

Konya Sarayönü Belediye Başkanı

Muş Bulanık Sarıpınar Belediye Başkanı

Şanlıurfa Birecik Belediye Başkanı

Trabzon Vakfıkebir Belediye Başkanı

Uşak Banaz Belediye Başkanı

İYİ PARTİ VE DİĞER PARTİLERDEN KATILIMLAR

İYİ PARTİ’den (İP) ayrılan 8 belediye başkanı ile birlikte DEVA, DEMOKRAT PARTİ ve SAADET PARTİSİ’nden de isimler AK PARTİ saflarına dahil oldu:

İsmail Akpınar (İYİ PARTİ - Aksaray Merkez Yeşiltepe)

Sedat Uçar (İYİ PARTİ - Bingöl Yedisu)

Fatih Karabatı (İYİ PARTİ - Bursa Karacabey)

Ercan Özel (İYİ PARTİ - Bursa Yenişehir)

Hayrettin Özdemir (İYİ PARTİ - Erzurum Horasan)

Mustafa Kodal (İYİ PARTİ - Isparta Yalvaç)

Cumali Öztürk (İYİ PARTİ - Kütahya Gediz Yenikent)

Şerafettin Aydoğdu (İYİ PARTİ - Samsun Yakakent)

Abit Özdemir (DEVA PARTİSİ - Muş Bulanık Rüstemgedik)

Haydar Sert (DEVA PARTİSİ - Adıyaman Besni Suvarlı)