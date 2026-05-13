Davutoğlu: Kimse alınmasın gücenmesin ama CHP iktidar olamaz! Sınavı kaybettiler…

TBMM'de Yeni Yol Partisi'nin grup toplantısında konuşan Davutoğlu, siyasetteki vekil ve belediye başkanı transferlerine değindi.

Davutoğlu geçmişteki transferlere de değinerek “Son 3 yılda yaşananları bir düşünelim. Kimler nerelerden nerelere çok kısa bir sürede atlayabildiler. Bugün biz tüm kesimlerde iki şey yaşıyoruz; ahlaki çürüme ve zihni çölleşme. 2023 seçimlerinden bu yana 37 milletvekili parti değiştirdi ve bu parti değişimlerinde iktidar kadar ana muhalefet partisi de sorumludur. Son 2 yılda 76 belediye başkanı AK Parti'ye geçti. 2-3 yıl içinde 37 milletvekili değişimi TBMM'nin yüzde 10'u demek. Yüzde 10, bir önceki seçim kampanyasında söylemlerinin tam aksine kaydıysa buna 'ahlaki çürüme' denir.

ÖNCE ARINACAKSINIZ

Davutoğlu, "Kimse alınmasın, gücenmesin ama 2 sene önce baş tacı ettikleri belediye başkanları elbette yanlış mahkeme kararları olabilir; ancak birçoğu itiraflarla yolsuzluklara bulandıysa, bazıları da içeri girmemek için parti değiştirdiyse ana muhalefet partisinin kendisine bakması lazım. Ben CHP'nin durumunu ara sınavı kaybetmiş, finale hazırlanmayı da yitirmiş bir parti olarak görüyorum. Yerel yönetimlerde iktidar ara sınavdır. Refah Partisi'nin büyük yükselişi yerel yönetimlerde çok güzel bir sınav vermesidir. Ancak siz ara sınavı kaybetmişsiniz, finalde, 'Ben iktidara oynayacağım' diyorsunuz. Arınacaksınız." diye konuştu.