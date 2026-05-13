  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Müthiş uygulamayı kopyalayacaklar: Avrupa ülkesine Türkiye modeli Uzman hekim tek tek açıkladı: Obezite artık kozmetik bir sorun değil kronik bir hastalıktır Mayısta şaşkına çeviren manzara: Kar 7 metreyi buldu Mayıs mayında kışı yaşıyorlar: Kar kalınlığı 7 metreye ulaştı! Belli oldu son kötülüğü: Yapay zekanın tesellisi tehlike saçıyor, muhakeme yeteneğini bloke ediyor Türkiye'yi oyalayan BYD'nin yeni adresi belli oldu: Görüşmeler başladı, Türk kamuoyu tepkili Icardi gelişmesi şok edecek taraftarı! Ünlü yorumcu 'Koca bir yalan' diyerek duyurdu... Rusya'da gündemi altüst eden Türkiye gelişmesi: Daha önce böyle fiyat görülmedi, uçak biletinden bile daha ucuz Almanya bu haberle kaynıyor: Fenerbahçe Serhou Guirassy için bastırıyor
Sağlık
9
Yeniakit Publisher
Uzman hekim tek tek açıkladı: Obezite artık kozmetik bir sorun değil kronik bir hastalıktır
IHA Giriş Tarihi:

Uzman hekim tek tek açıkladı: Obezite artık kozmetik bir sorun değil kronik bir hastalıktır

Uzman hekim tek tek obezite gerçeğini gün yüzüne çıkardı.

#1
Foto - Uzman hekim tek tek açıkladı: Obezite artık kozmetik bir sorun değil kronik bir hastalıktır

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Sebahattin Çelik, obezitenin artık estetik bir sorun olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, bu durumun çağın en korkutucu salgını haline geldiğini söyledi.

#2
Foto - Uzman hekim tek tek açıkladı: Obezite artık kozmetik bir sorun değil kronik bir hastalıktır

Avrupa Obezite Günü dolayısıyla dünya genelinde ve Türkiye'de artış gösteren kilo problemleri, modern toplumların en büyük sağlık tehditlerinden biri olarak kabul ediliyor. Sadece fiziksel değil, psikososyal etkileriyle de bireylerin yaşam kalitesini düşüren obezite, küresel ölçekte bir pandemi halini alırken, uzmanlar bu durumun kronik bir hastalık olarak ele alınması gerektiği uyarısında bulunuyor.

#3
Foto - Uzman hekim tek tek açıkladı: Obezite artık kozmetik bir sorun değil kronik bir hastalıktır

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde yaklaşık 7 yıldır faaliyette olan Van Obezite Merkezi, bölgedeki obezite ile mücadelede lokomotif rolü üstleniyor. Günümüze kadar 2 binden fazla danışanın sağlık hizmeti aldığı merkezde, başvuranların yüzde 60'ı başarılı bir şekilde kilo vermeyi başardı. Merkezde takip edilen hastaların 200'ü ise cerrahi yöntemlerle tedavi edilerek sağlığına kavuştu.

#4
Foto - Uzman hekim tek tek açıkladı: Obezite artık kozmetik bir sorun değil kronik bir hastalıktır

İHA muhabirine konuşan Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Sebahattin Çelik, günümüzde obezitenin ciddi bir salgın halini aldığını belirtti. Prof. Dr. Çelik, "Günümüzde, çağımızın en önemli salgınlarından biri obezitedir. Obezite artık estetik ya da kozmetik bir sorun olarak algılanmıyor, algılanmamalıdır da. Halen estetik amaçlarla obezite tedavisine başvuran ya da bu şekilde düşünen insanlar var; ancak bu kesinlikle yanlıştır. Çünkü obezite; kanserden şeker hastalığına, tansiyona kadar birçok hastalığın ana nedenlerinden biri olarak kabul ediliyor. Ayrıca obezite, sadece biyolojik nedenlerle açıklanacak bir durum da değildir; psikolojik ve sosyolojik yönleri olan, 'multifaktöriyel' dediğimiz bir hastalık olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla bu, sadece şu ilaçla ya da şu ameliyatla düzelecek biyolojik bir problem değildir; psikolojiyi ve sosyal desteği de gerektiren, birçok bölümü ilgilendiren bir hastalıktır. Bu nedenle obeziteyle mücadele de birçok alanı kapsamaktadır" dedi.

#5
Foto - Uzman hekim tek tek açıkladı: Obezite artık kozmetik bir sorun değil kronik bir hastalıktır

Eskiden insanların açlıktan vefat ettiğini günümüzde ise aşırı kilodan dolayı sağlığını kaybedenlerin sayısının daha fazla olduğuna dikkat çeken Çelik, "Bunları, obezitenin ne kadar ciddi bir problem haline geldiğini vurgulamak için söylüyorum. Öte yandan, obez popülasyondaki insanları suçlamamamız gerekiyor. Bu bir suçluluk durumu değil, bir hastalıktır. Dolayısıyla hastalıkla daha akılcı yöntemlerle mücadele etmemiz gerekmektedir. Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye genelinde obezite oranı yüzde 30-31 civarında gözüküyor. Van ilimizde de maalesef obezite yüksek oranda seyrediyor. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde, İl Sağlık Müdürlüğümüzün de katkılarıyla 2019 yılında kurduğumuz Obezite Merkezimiz, şu anda 2 bine yakın danışanıyla aktif hizmet vermeye devam ediyor. Buraya gelen danışanlarımızın çok başarılı bir şekilde tedavi olduklarını ve verilerimize göre ciddi kilo kaybı sağladıklarını biliyoruz" diye konuştu.

#6
Foto - Uzman hekim tek tek açıkladı: Obezite artık kozmetik bir sorun değil kronik bir hastalıktır

Obezitenin çok inatçı bir hastalık olduğunu, kilo verdikten sonra tekrar kilo almalarının mümkün olduğunu hatırlatan Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

#7
Foto - Uzman hekim tek tek açıkladı: Obezite artık kozmetik bir sorun değil kronik bir hastalıktır

"Kilo verip tekrar geri almak, hastaların yüzde 60'ında izlediğimiz bir durumdur. Ameliyat ettiğimiz hastalarda bile 2-3 yıl sonra bir kısmının geri kilo aldığını görüyoruz. Bu durum şunu gösteriyor:

#8
Foto - Uzman hekim tek tek açıkladı: Obezite artık kozmetik bir sorun değil kronik bir hastalıktır

Obezite sadece mideyi küçülterek, bir hap alarak ya da bir iğne yaparak çözülecek bir konu değildir. Bu bir kozmetik sorun değil; şeker hastalığı gibi ömür boyu mücadele gerektiren kronik bir sağlık sorunudur. Şayet iyi donanımlı bir merkezde takip edilirse, hastaların tekrar kilo alma oranı azalacaktır."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Burcu Köksal'dan CHP'ye anlamlı gönderme
Gündem

Burcu Köksal'dan CHP'ye anlamlı gönderme

AK Parti'ye katılan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, yaptığı konuşmada, 'Ailenin kutsallığına inananlarla, toplumun değer yargı..
Bakan Fidan korkutan senaryoyu açıkladı
Gündem

Bakan Fidan korkutan senaryoyu açıkladı

Al Jazeera kanalında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan "Ateşkesin alternatifi, savaşa geri dönmek ve kimse b..
Ersan Şen CHP’ye kalkan olayım derken ekranda rezil oldu!
Siyaset

Ersan Şen CHP’ye kalkan olayım derken ekranda rezil oldu!

TGRT Haber'de yayınlanan Taksim Meydanı programına konuk olan Prof. Dr. Ersan Şen, CHP'yi savunayım derken ekranlarda rezil oldu.

O ülke alarma geçti! Ulusal afet hali ilan edildi
Dünya

O ülke alarma geçti! Ulusal afet hali ilan edildi

Şiddetli yağış ve fırtınanın etkili olduğu Güney Afrika Cumhuriyeti’nde can kayıpları ve altyapıdaki büyük hasar sonrası önemli bir karar al..
Belçika Savunma Bakanı tersane ziyaretinde hayranlığını gizleyemedi
Gündem

Belçika Savunma Bakanı tersane ziyaretinde hayranlığını gizleyemedi

Belçika Kraliçesi Mathilde’nin 400 kişilik ekibiyle birlikte Türkiye’ye gelen Belçika Savunma Bakanı Theo Franken, Türk tersanelerini incele..
Kayyım atandı
Gündem

Kayyım atandı

Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan CHP'li faşist Tanju Özcan'ın da şüphelileri arasında bulunduğu 'icbar suretiyle irtikap' ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23