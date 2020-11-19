  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi TKİ ve TEDAŞ’ta görev değişikliği
Ekonomi

TKİ ve TEDAŞ’ta görev değişikliği

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) Genel Müdür Yardımcılığı, Türkiye Elektrik Dağıtım (TEDAŞ) AŞ Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliği ile Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan müfettişliğe yapılan atamalar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-19 23:06:00 -
TKİ ve TEDAŞ’ta görev değişikliği

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, TKİ Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Ayhan Kandemir, TEDAŞ Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Zübeyir Çalışan, Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan müfettişliğe, yapılan sınavda başarı gösteren Müfettiş Yardımcısı Mustafa Yavuz Ülküm atandı. Tarım ve Orman Bakanlığı 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit görevden alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dolar mı, altın mı? Ekonomist Kaan Sarıaydın ‘Üzülürsünüz’ diyerek uyardı
Ekonomi

Dolar mı, altın mı? Ekonomist Kaan Sarıaydın ‘Üzülürsünüz’ diyerek uyardı

Stratejist ve ekonomist Kaan Sarıaydın, yatırım yapacaklara çok kritik uyarılarda bulundu. Sarıaydın, dolar yerine altına yatırım yapmanın d..
Boğazılarına kadar b.ka battılar! Hindistan'da mide bulandıran manzara
Dünya

Boğazılarına kadar b.ka battılar! Hindistan'da mide bulandıran manzara

Koronavirüs salgını dünyayı kasıp kavurmaya devam ederken Hindistan'da mide bulandıran anlara kameralara yansıdı. Hindistan'ın yöresel etkin..
Altay tankında kritik gelişme! Harekete geçildi
Teknoloji

Altay tankında kritik gelişme! Harekete geçildi

Motor bulunamaması nedeniyle üretimi adeta yılan hikayesine dönen Altay tankıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Türkiye Altay tankını se..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay