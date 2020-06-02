TKDK’dan tarım ve hayvancılığa hibe desteği

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) kırsalın kalkınması için IPARD II kapsamında yaklaşık 1,2 milyar bütçe ile 9. proje çağrısına çıktı. Çağrı kapsamında büyükbaş ve küçükbaş hayvan işletmeleri, kanatlı eti (broyler, kaz ve hindi) ve yumurta tavukçuluğu yapan işletmeler, fide, fidan, süs bitkisi, mantar ve misel yetiştiriciliği, arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve paketlenmesi, zanaatkârlık ve katma değerli ürünler, kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri, su ürünleri yetiştiriciliği, makine parkları, yenilenebilir enerji yatırımları desteklenecek.

Gerçek ve tüzel kişilikler, üretici örgütleri ve kamu hissesi yüzde 25’ten az olan tüzel kişilikler tarafından sunulacak projeler değerlendirmeye alınacak.

TKDK tarafından yapılan incelemeler sonucunda prosedürlere uygun olan projeler ile sözleşme imzalanacak. Sözleşmeleri imzalanan her bir yatırım için uygun harcama alt ve üst sınırları yaklaşık 36 bin 500 TL ile 3 milyon 650 bin TL arasında değişiyor. Yapılacak yatırımların uygun harcama tutarları esas alınarak yüzde 50 - yüzde 70 oranları arasında hibe desteği sunulacak. Ayrıca uygun harcama tutarları üzerinden KDV muafiyeti bulunacak.

TKDK Erzurum İl Koordinatörü Dr. Atilla Özlü başvurularla ilgili şu açıklamalarda bulundu;

“Erzurum çiftçisinin ve yatırımcısının destekler hakkında doğru bilgi edinmeleri için TKDK Erzurum İl Koordinatörlüğü ile bir an önce irtibata geçmeleri gerekmektedir. Uzmanlarımızla yapacakları görüşmeler sonucunda kendilerine uygun ölçekte proje hazırlığına başlayabilirler. Sunacakları projelerde yapım işleri, makine-ekipman alımı, hizmet alımları (mühendislik mimarlık ve danışmanlık) ve görünürlük giderleri destek kapsamında bulunmaktadır. Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme kapsamında sunulacak projelerin online proje başvuru işlemleri 01.06.2020 tarihinde başlayıp 23.06.2020 tarihinde saat 21:00’e kadar devam edecektir. Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerini de içine alan “Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırım projelerinin online proje başvuru işlemleri 01.06.2020 tarihinde başlayıp 30.06.2020 tarihi saat 21:00’e kadar devam edecektir. Erzurum İl Koordinatörlüğü olarak IPARD II programı kapsamında 2016 yılından ilk proje sözleşmeleri yapıldı. IPARD II programı çerçevesinde bu güne kadar yatırım tutarı yaklaşık 97,3 milyon TL olan 68 proje ile sözleşme imzalandı. Yapılacak yatırımlara yönelik verilecek 46.9 milyon TL hibe desteğinin 15,6 milyon TL’lık kısmı yatırımcılara ödendi. Yapım işleri devam eden projelerin ödeme işlemleri projelerin bitimine müteakip yapılacaktır.”

Özlü Erzurum ilinde gelir getirici faaliyetlerin artırılması amacıyla pozitif ayrımcılığa sahip olan kadın ve gençler başta olmak üzere çiftçi, esnaf ve kooperatifler ile Erzurum’da yatırım yapmak isteyen bütün vatandaşlarımızı hibe desteklerimizden faydalanmaya davet etti.