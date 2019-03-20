Tiyatro Oyuncuları Derneği, AK Parti'yi destekliyor

31 Mart 2019 yerel seçimleri nedeni ile Taksim Point Hotel'de toplanan, çoğunluğu tiyatroculardan oluşan sanatçılar, AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan adayı Haydar Ali Yıldız ve milletvekili Hasan Turan ile istişarelerde bulundu.

AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan adayı Haydar Ali Yıldız, kültür sanatın diğer hizmetlerde olduğu gibi zirveye çıkarılacağını belirtti. Milletvekili Hasan Turan ise, kültür sanatta yerli ve milliliğe dikkat çekti. Programın sonunda Türkiye’nin en eski derneklerinden Tiyatro Oyuncuları Derneği Başkanı, Yönetmen İsmail Yeşilbağ, Beyoğlu'nda Haydar Haydar Ali Yıldız'ı, İstanbul'da Binali Yıldırım'ı, Ankara'da Mehmet Özhaseki’yi ve tüm Türkiye'de ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın genel başkanı olduğu AK Partili adayları desteklediklerini açıkladı.