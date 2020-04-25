Tivibu’da Ramazan başladı

Tivibu’nun Seç İzle klasöründeki Şef Deniz Orhun’un sunduğu Deniz ile Ramazan Mutfağı’nda, geleneksel Türk mutfağından farklı yörelere ait, yarım saat içinde hazırlanabilecek tarifler ekrana geliyor. Şef Alper Demiralp’in sunduğu Sultan’ın İftar Sofrası’nda Osmanlı Saray mutfağına ait iftar ve sahur tarifleri bugüne uyarlanıyor.

İftar ve sahura özel yayınlar

“Dr. Erkan Aydın ile Seher ve Sahur” ve “Dr. Erkan Aydın ile İftar Vakti” programları Seç İzle servisinde Ramazan Özel klasöründe ekranlara geliyor.

10 bölümden oluşan Kudüs belgeselinde İslam tarihinden önemli olaylar anlatılırken, Kâbe imamlarının sesinden Kur’an-ı Kerim hatmi izleyicilere sunuluyor. Dini temalı filmler arasında ise Somuncu Baba: Aşkın Sırrı ve Yunus Emre: Aşkın Sesi gibi izleyicilerin büyük beğenisini kazanan yapımlar bulunuyor.

Çocuklar da unutulmadı

Ramazan Özel/Dini bölümünde; Peygamberimiz Hz. Muhammed’in hadisleri, Kur’an Öğreniyorum ve Anadolu’nun 50 kentini anlatan Ulu Cami programı yer alıyor.

Ramazan Özel/Çocuk bölümünde ise Türk kültüründe önemli bir yeri bulunan Karagöz ve Hacivat ile çocuklara kültürel değerlerimizin öğretilmesi amaçlanırken, Minyatürlerle Osmanlı’da, çocuklara minyatür sanatıyla Osmanlı tarihi anlatılıyor.