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Titan'da toz fırtınaları bulundu

Titan'da 'dev toz fırtınaları' tespit edildi. Satürn uydusu, Dünya ve Mars ile beraber toz fırtınalarının tespit edildiği üçüncü Güneş Sistemi cismi oldu

26 Eylül 2018 Çarşamba 17:17
Titan'da toz fırtınaları bulundu

Amerikan uzay ajansı NASA, Satürn' ünlü uydusu Titan'da ilk kez toz fırtınaları tespit edildiğini açıkladı. Dünya'ya benzerliğiyle sık sık bilim dünyasının gündemine gelen Titan, böylece Dünya ve Mars'ın ardından toz fırtınaları görülen üçüncü Güneş Sistemi objesi oldu.

NASA'nın resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı açıklamalara göre 'dev toz fırtınaları' Titan'ın ekvator bölgelerinde bulunmuş. Araştırma için Cassini uzay aracından elde edilen verileri kullanan bilim insanları, 2009 yılında çekilen bazı kızılötesi fotoğraflarda üç farklı olağandışı parlaklıkların tespit edildiğini söylüyor. Araştırmacılar başlarda bu parlaklıkların metan bulutları olabileceğini düşünmüş olsa da ilerleyen çalışmalarda durumun çok daha farklı olduğu ortaya çıkmış. 

Paris Diderot Üniversitesi'nden araştırma lideri Sebastien Rodriguez, konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda,"Titan'daki bulut oluşumlarıyla ilgili bildiğimiz bazı şeyler var. Bu tarz metan bulutlarının yılın bu döneminde o bölgede oluşması fiziksel olarak imkansız. Oluşabilecek konvektif metan bulutlarının çok daha büyük damlacıklar içermesi ve daha yüksek bir konumda bulunması gerekiyor. Bizim modelimizdeki özellikler ise yüzeyden sadece 10 kilometre yükseklikte yer alıyor." sözlerini kullandı.

Ayrıca tespit edilen modellerin yüzeye ait olamayacağını da belirten araştırmacılar, buz lavları veya donmuş metan yağmurları gibi yüzey özelliklerinin çok daha uzun süre boyunca görülebilir olması gerektiğini söylüyor. Ancak araştırmadaki özellikler sadece 11 saat veya 5 haftalık kısa süreler için gözlemlenebilmiş.

Tüm araştırmalar sonunda bunun bir toz fırtınası olduğu yönünde kesin sonuca vardıklarını söyleyen Rodriguez,"Titan'da toz fırtınalarını ilk kez tespit etmiş olsak da aslında araştırma sonuçları bizim için çok da sürpriz olmadı. Huygens sondasını 2005 yılında Titan'a indirdiğimiz sırada küçük miktarda bir organik tozun havalandığına inanıyorduk. Ancak elbette Cassini'nin yardımıyla bulduğumuz bu toz fırtınaları çok daha büyük bir ölçekte." sözlerini kullanıyor.

Güneş Sistemi'nin en büyük ikinci uydusu olan Titan, toz fırtıları haricinde de birçok ilginç özelliğe sahip. Titan, şu anda sıvı göllere sahip olduğu bilinen Dünya haricindeki tek cisim konumunda. Güçlü bir atmosfere de sahip olan uyduda tıpkı Dünya gibi göller, nehirler, küçük denizler bulunuyor. Ayrıca mevsimler ve yağmur yağışları da gözlemlenebiliyor. Ancak Titan'ın tüm bu sistemi, Dünya'dan farklı olarak su yerine sıvı metan ve etan üzerine kurulu. Yani göller tamamıyla metandan veya etandan oluşuyor. 

Bilim insanlarının uzun bir süredir Güneş Sistemi'nin yaşam barındırma olasılığı en yüksek cismi olarak değerlendirdiği Titan, ayrıca Dünya'nın yalnızca 1.4 katı seviyesinde bir yüzey basıncına sahip. 

Titan'ın Güneş'e olan uzaklığı ve inanılmaz düşük bir yüzey sıcaklığına sahip olmasıysa uydunun yaşam barındırabilme olasıklarını düşüyor. Dev uydunun ortalama sıcaklık değerleri yaklaşık -180 derece düzeylerinde seyrediyor. Ancak araştırmacılar yine de Titan'ın canlı bir kimyasal yapısının olduğunu ve bu şartlara uyum sağlamış nitrojen tabanlı yaşam formlarının olabileceğini düşünüyor.

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 17:17
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