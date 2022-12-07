İşverenlerden asgari ücret için flaş talep: Onun üzerine çıkın

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) 28. Olağan Genel Kurulu’na asgari ücret mesajları damgasını vurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücretin temel ücret olduğu eleştirilerine karşı çıkarken, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol işverenlere “Asgari ücretin üzerine çıkın” mesajı verdi. Akkol genel kurulda yaptığı konuşmada asgari ücretle ilgili ellerini taşın altına koymaya devam edeceklerini vurgularken, “Ayrıca, her zaman ifade ediyoruz. Asgari ücret taban ücrettir. Makul olması gerekir. İmkanı ve gücü olan işverenlerimizi, bunun üzerinde ücretler vermeye de teşvik ediyoruz. Sizin huzurunuzda bunu bir kez daha söylüyorum” diye konuştu. En önem verdikleri konulardan birinin çalışma hayatındaki kutuplaşma olduğunu vurgulayan Akkol, “Devlet ayrı, işçi kesimi ayrı, işveren ayrı gibi bir algımız vardı. Bu algıyı keskinleştiren söylemler, aksiyonlar hayatımızda halen var. Biz TİSK olarak bu ayrıma inanmıyoruz. Devlet bizim devletimiz, işçi bizim işçimiz, girişimci bizim girişimcimiz” diye konuştu.