TİSK'ten asgari ücret açıklaması: 3100 lira teklifimiz...

Türkiye'nin merakla beklediği asgari ücret zammı görüşmeleri devam ediyor.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) ev sahipliğinde yapılan görüşmenin ardından toplantıda devlet tarafını temsil eden Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, açıklamalarda bulundu.

Önder, "Buradaki parametreleri esas alarak belirli hesaplar yaptık. Eski formüle göre hesapladığımızda, 2 bin 979 ile 3 bin 567 lira arasında değişiyor. TİSK, bu rakamı ortalama 3 bin 100 lira olarak buluyor. Türk-İş, 'Daha farklı besin kaynakları ve ürünleri hesaba katarım, böylece bu rakam 3 bin 900 liranın altına düşmez.' diyor." dedi.

Bu açıklamalar medyada geniş yer buldu ve asgari ücret zammı konusunda büyük beklenti içinde olan kamuoyunda 3 bin 100 TL tepkiye neden oldu.

"TİSK'in asgari ücretin 3 bin 100 TL olması yönünde önerisi olmamıştır"

Bunun üserine TİSK'ten yapılan yazılı açıklamada 3 bin 100 liranın kendi teklifi olmadığını belirtildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugünkü Asgari Ücret Belirleme Komisyonu toplantısının ardından tarafların önerileri olarak basına bazı hatalı rakamların yansıdığını üzülerek takip etmekteyiz.

Asgari Ücret Belirleme Komisyonu toplantısında asgari ücrete ilişkin hiçbir teklif veya rakam dile getirilmemiştir.

Toplantıda TÜİK tarafından sağlanan parametreler ve Hacettepe Üniversitesi beslenme kalıbı referanslarına göre asgari geçim tutarına ilişkin hesaplamalar yapılmıştır.

Geçtiğimiz yıllarda kullanılan formüller, hesapkımalar, varsayımlar ve yaklaşımlar üzerinden yapılan çalışmada, asgari geçim tutarına ilişkin belli bir bant aralığında sonuçlara ulaşılmış ve komisyon çalışmalarında değerlendirilecek göstergelerden biri olarak değerlendirmeye sunulmuştur.

Bu rakamlar kesinlikle herhangi bir tarafın asgari ücret önerisini içermemektedir. Bu kapsamda TİSK'in asgari ücretin 3 bin 100 TL olarak belirlenmesi yönünde bir önerisi almamıştır.

Toplantı sonrası yapılan basın açıklamasında da Genel Sekreterimiz Akansel Koç herhangi bir rakamsal öneri sunulmadığının altını özellikle çizmiştir. Asgari ücretli çalışanları enflasyona karşı koruyacak ve tüm tarafların üzerinde anlaşabileceği ortak bir rakam tespit edilmesi için çalışmalar devam etmektedir.

Çalışanlarımızla birlikte büyümeyi benimsemiş bir kuruluş olarak, çalışanlarımıza, işletmelerimize ve ülkemize fayda sağlayacak her kararın altına imza atacağımızı bir kez daha vurgulamak isteriz.

Kamuoyunun dikkatine saygıyla sunulur."