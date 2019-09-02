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Tırtıllar yüzünden az kala canından oluyordu

İstanbul Üsküdar’da yaşayan Durmuş Keleşoğlu, ağaçtan evine tırtılların gelmesi üzerine ağacın tepesine ulaşıp, evin camına ve balkonuna ulaşan dalları kesmek istedi. Yaşlı adam, çıktığı ağaçtan inemeyince panik yaşayıp baygınlık geçirdi. Kalp piliyle yaşayan Keleşoğlu, çıktığı ağaçtan itfaiye yardımıyla indirildi. Hastaneye kaldırılan yaşlı adamın durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

02 Eylül 2019 Pazartesi 09:35
Tırtıllar yüzünden az kala canından oluyordu

Üsküdar’daki evini basan tırtıllardan kurtulmak isteyen Durmuş Keleşoğlu isimli yaşlı adam, evinin yan tarafında bulunan dut ağacından pencerelerine ve balkonuna uzanan dalları kesmek istedi. Kalbinde pil olduğu öğrenilen Keleşoğlu, uyarılara rağmen ağaca çıktı. Dallardan bir kısmını kesen yaşlı adam, bir süre sonra çıktığı ağaçtan inemeyince panik yaşadı. Yaşadığı panik üzerine ağaçta fenalaşan Keleşoğlu’nu kurtarmak için olay yerine itfaiye ve ambulans çağrıldı. İtfaiye ekipleri yaşlı adamı mahsur kaldığı ağaçtan indirirken, olay yerinde hazır bekleyen ambulans, durumunun ciddi olduğunun belirlenmesi üzerine yaşlı adamı hastaneye kaldırdı. 

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 09:35
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