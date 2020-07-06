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Yaşam

Tirsi ne demek? Tirsi kelimesinin anlamı

Tirsi kelimesinin anlamı son zamanlarda sık sık araştırılıyor. Peki ama tirsi ne demek ve ne anlama geliyor? İşte merak kelimenin anlamı...

Yeniakit Publisher
2020-07-06 12:45:00 -
Tirsi ne demek? Tirsi kelimesinin anlamı

Kökeni Yunancadan gelen Tirsi kelimesi aslında bir balık adıdır.

Hamsigillerden, Karadeniz’de bol bulunan, ırmak ağızlarına yakın yerlerde yaşayan, yumurtalarını tatlı sulara bırakan, yaklaşık 35 cm. boyunda, vücudu yanlardan yassı ve elips biçiminde, sırtı esmer ve hafif yeşilimtırak, karnı ve yanları beyaz, cildinde lekeler bulunan, kuyruk yüzgeci çatal biçiminde, eti kılçıklı, lezzetli bir balık.

Tirsi Balığı

tirsi balığı

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