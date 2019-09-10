0553 313 94 23

Tiroit hastalığına dikkat

Doç.

10 Eylül 2019 Salı 14:04
Tiroit hastalığına dikkat

Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım, tiroit nodüllerinin boyutlarındaki artışın kanser ihtimalini artırdığını söyledi.


Hisar Hospital Intercontinental Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım, “Tiroit bezi vücudumuzun metabolizmasını sağlar. Tiroit bezi fazla çalıştığında, çarpıntı terleme titreme, ishal gibi belirtiler gösterir. Az çalıştığında kabızlık, saç dökülmesi, seste kalınlaşma, vücudun su toplaması, halsizlik ve yorgunluk belirtileri gösterir.Muayene ve boyun ultrasonu sonucu saptanan tiroit Nodülleri Kanser açısından risk oluşturur, Bu nodüllerin takip edilmesi gerekir. Nodüller orta yaş bayanlarda daha sıklıkla görülür. Ortalama her üç kadından birinde Nodül saptanabilir,bu nodüller takipsiz kaldığında kansere dönerek vücuda yayılabilir” dedi.


Doç. Dr. Yıldırım, tiroit hastalığı hakkında şu bilgileri verdi:


“Nodül boyutlarında hızlı bir artış kanser ihtimalini artırır, çocukluk döneminde radyasyona maruz kalmak kanser ihtimalini artırır, ailesinde tiroit kanseri olanlarda risk taşır, nodüllerin Boyun ultrasonunda Kanser belirtileri taşıması, tiroit bezindeki Nodüllerin tek sayıda veya çok sayıda olması, nodüllerin kistik yapıda veya solid olması, hormon salgılayıp salgılamadığı kanser olasılığını değiştirmektedir. Elimizle yapılan Boyun muayenesinde Nodül saptanan hastalar mutlaka ultrasonografi ile kontrol edilmelidir. Bu hastaların birçoğunda herhangi bir semptom yoktur. Hastaların herhangi bir şikayeti de yoktur tesadüfen muayene esnasında ele gelebilir. Tüm nodüllerde kanser ihtimali yüzde 5 civarındadır. Tesadüfen saptanan bu nodüller ultrason ile kontrol edilerek Şüpheli bulgu varlığında ince iğne biyopsisi ile kontrol edilmelidir. Çocuk yaşta saptanan nodüller, ultrasonografide şüpheli bulgusu olanlar, ailesinde tiroit kanseri olanlar, erkek cinsiyette ve 45 yaş sonrası görülenler, daha önce tiroit ameliyatı olanlar, son Altay bir yılda nodülün boyutunda belirgin artış saptananlar, nodüllerde düzensiz sınırların olması, ince iğne biyopsisinde mutasyon saptanması, nodülün soluk borusuna baskı yapması, nodül de kalsifikasyonların olması, nodülün çevre dokulara yapışık olması, boyunda tiroid ile ilişkili lenf nodülleri de olması risk taşır. Boyunda Nodül saptanan hastalar yukarıda saydığımız belirtileri taşıyorsa daha yakından takip edilmeli, bu nodüllerin kansere dönme ihtimali daha fazladır. Gerekli durumda geç kalınmadan tiroid (guatr) ameliyatı olmalıdır. Eğer risk taşıyan belirtiler yoksa, bu nodüller muhtemelen Selim’dir periyodik takip etmek gerekir.”


Günümüzde teknolojinin sağladığı imkanlar ile beraber tiroit bezindeki sadece kanserleşmiş bölümün alınarak sağlam dokuların korunabildiğini ifade eden Dr. Yıldırım, “Hastaların devamlı hormon kullanmasına gerek kalmayabilir. Kalsiyum metabolizmasını düzenleyen para tiroit bezleri korunur. Ses teli felcini önlemek için sinir monitörü kullanılır. Boyunda iz kalmasın diye küçük kesiler yapılır” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 14:04
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ukrayna'da devlet başkanı görevden alınabilecek
    1. Ukrayna'da devlet başkanı görevden..
    2. ABD askerlerinin terör örgütünün bez..
    3. Teröristlere ABD kalkanı! Tek tek..
    4. Kahramanmaraş’ta 6 bin kişiye aşure..
    5. AB Komisyonunun yeni üyeleri belirlendi
    6. FETÖ’cü Enes Kanter hakkında kritik..
    7. İmamoğlu'ndan tepki çekecek hamle!..
    8. Başkan Aktaş: “Bursaspor, Bursa’nın..
    9. Afganistan'da Kerbela şehitleri anıldı
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan güvenli..
    11. Turgutlu Belediye Meclisi 2 madde için..
    12. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Amerika..
    13. 104 yıldır kayıp olan Kumkale..
    14. Şuhut Belediyesi Zabıta Amirliğinin..
    15. Büyükşehir Belediyesinden Muharrem..
    16. ANALİZ - Sürdürülebilir bir Sıfır Atık..
    17. MSB: "Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD..
    18. Bu maçların kaybedeni yok
    19. Manuela Schwesig sağlık sorunu..
    20. İzmir Körfez Festivali'ne doğru
    21. SGM’lerde yeni dönem kayıtları başlıyor
    22. Sağlık Bakanı Koca, ABD Ticaret Bakanı..
    23. Çavuşoğlu-Darmanovic ortak basın..
    24. 15 Temmuz şehitlerinin yakınlarından..
    25. İlk ders günü trafik kazasında..
    26. Büyükşehir, Geyve’de 5 mahalleyi..
    27. Kalbine yenik düşen doktora son görev
    28. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    29. SANY Heavy Industry, tarihinin en iyi..
    30. 30 Ağustos Tenis Turnuvası Sona Erdi
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı

    Günün Karikatürü

    10 Eylül 2019
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    Kulisleri sallayan gelişme! Binali Yıldırım'ın yeni görevi belli oldu
    Kulisleri sallayan gelişme! Binali Yıldırım'ın yeni görevi belli oldu