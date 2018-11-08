Tiroid sağlığı için zencefil

Tiroid bezinin çok çalışması ve ya az çalışmasının tedavisinin yanısıra "Haşimato Tiroidi" adı verilen tiroid bezi iltihaplanmasının da ilaçsız tek tedavi şekli taze sıkılmış zencefil suyudur.

Kullanım:

Sabah: 1 çorba kaşığı (sabah ilk saatler 06:00 aç olarak)

Akşam: 1 çorba kaşığı (akşam son saatler 17:00 aç olarak)

Hazırlanışı:

Aktarlardan, tedarik edeceğiniz taze zencefili yıkadıktan sonra katı meyve sıkacağında veya rende yardımıyla suyunu elde edebilirsiniz.

Her defasında taze olarak suyunu elde edebileceğiniz gibi bir küçük kavanozda birkaç günlük olarak da hazırlayıp kullanabilirsiniz.

Zencefilin her zerresi çok değerlidir. Suyu çıktıktan sonra geriye kalan tüm kısımları çay olarak hazırlayıp ailenize limon ve bal eşliğinde bir akşam çayı keyfi yaşatabilirsiniz. Bu sayede hem bu tiroid rahatsızlıklarını hem B12 vitamin eksikliği yaşamazlar. Zencefil B12 vitamini deposudur.

Taze zencefil suyu oldukça acıdır. İlk defa zencefil suyu ile tanışacaklar ilk başta tadından dolayı sıkıntı yaşayabilirler. Fakat zaman içinde sıhhatinize kavuştuğunuzu gördükçe bundan bile keyif aldığınızı göreceksiniz.

HİÇBİR YAN ETKİSİ YOK

Zencefilin sadece kan sulandırma özelliği olduğuna dikkat edilmelidir. Eğer kan sulandırıcı ilaç kullanıyor iseniz, zencefil suyu içtiğiniz sürece bu ilaçları alınmaması gerekiyor. Yani kullandığınız ilacın görevini de zencefil suyu zaten gerçekleştiriyor.

Tiroidi az çalışan da çok çalışan da Haşimato tiroidi olan da mutlaka sonuca ulaşıyor.

Rahatsızlığınızın derecesine bağlı olarak zencefil suyu kürüne devam edebilirsiniz.

İLLA TRİOD İÇİN Mİ?

Ayrıca zencefil suyu sürekli evlerimizde yer alması gereken muhteşem bir sağlık besini. İyileştikten sonra da korunma amaçlı olarak içmeye devam edebilirsiniz…

Sağlıklı her insan da günde bir miktar da olsa almalı…

Saçlara da süpriz

Ayrıca saç sağlığınıza bağlı rahatsızlık boyunca saç dökülmesi gerçekleşebilir.

Böyle bir durumda saçlarınıza da mutlaka taze zencefil suyu sürünüz.. Dökülme bir süre sonra kesilecektir…