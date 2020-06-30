Tiroid hastalıkları neden olur? Tiroid nodülleri belirtileri neler?

Tiroit bezi, nefes borusu yani trakeanın ön kısmında yer alan, 25-40 gram ağırlığında ve şekli kelebeğe benzeyen bezdir. Boyutu küçük olmasına karşın salgıladığı hormonlarla vücudumuz için çok önemli işlevlere sahiptir. Tiroid bezi boynun ön kısmında boyun kıkırdağı altında kelebek şeklinde bir bezdir. Eğer tiroid bezi büyümüşse buna guatr denilmektedir. Ayrıca yapısında bazen anormal oluşumlar meydana gelebilmektedir. Bu yapı bozukluklarından biri de tiroid nodülleridir. Tiroid nodülleri, tiroid bezinde oluşan yumrulardır. Sıklıkla guatr ile birlikte görülürler ve nodüler guatr olarak adlandırılırlar.

Tiroid nodülleri nasıl ve neden oluşurlar?

Tiroid nodülleri, tiroid hücrelerinin anormal çoğalmaları ve kümelenmeleri nedeni ile oluşur. Nodül bir veya birden çok olabilir. Büyüklükleri de farklıdır. Nodüllerin neden oluştuğu, özellikle iyi huylu nodüllerin niçin meydana geldiği bilinmemekle birlikte iyot eksikliğinin nodül gelişimini tetiklediği bilinmektedir.

Tiroid nodülleri nasıl tedavisi edilir?

Tiroid nodülleri güncel bilgilere göre ilaçla tedavi edilemezler. Çevreye bası yapan büyük nodüllerde tedavi cerrahidir. Biyopsi raporu riskli veya kötü sonuçlanan nodüller ameliyatla çıkarılmalıdır. Nodüller sıcak veya hormon üretiyorsa bu kontrol altına alınabilir. Tek sıcak nodül varsa radyoaktif iyod verilmesi ancak çok büyükse veya çok sayıda sıcak nodül varsa cerrahi tedavi önerilmektedir. Cerrahi tedavi tiroid hormonları normalken yapılabildiğinden hasta ilaçla normalleştirilip ameliyata verilir. Ameliyata uygun olmayan vakalar radyoaktif iyod ile tedavi edilebilirler.