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Tırnakta şekil bozukluğu neden olur?

El bakımı ve güzelliği deyince akla gelen tırnaklar beslenmeyle doğru orantılı olarak sağlıklı görünür ya da aynı güçsüz ve cansız bir görünüm sunarlar.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 14:15
Tırnakta şekil bozukluğu neden olur?

BİLİNEN TIRNAK HASTALIKLARI VE ÖZELLİKLERİ:

KERPETEN TIRNAK:

Tırnağın sahip olduğu koveksite (dış bükeylik) özelliği oldukça artmıştır. Tırnak kenarları daralır ve tırnak yatağına batar gibi görünür.

TIRNAK HASTALIĞININ NEDENLERİ:

Sedef hastalığı

Gereğinden fazla dar ayakkabı giymek

Kemik tümörleri

Tırnak mantarı

Görünümü oldukça rahatsız edici olan kerpeten tırnağın tedavisi için tırnak içine yumuşatma özelliğiolan üreli maddeler verilebilir. Ya da cerrahi müdahaleyle tırnak yatağı tedavi edilebilir.

RAKET TIRNAK:

Ellerdeki baş parmakların son kemikleri normal ölçülerin çok çok altındadır. Buna bağlı olarak tırnak yatağı da kısadır. Ancak herhangi bir sorun oluşturmaz.

ÇOMAK PARMAK:

Tırnak yatağında morarmaların olduğu, tırnağın uç kısmındaki yumuşak yapının büyümesi durumudur.

Bu tırnak hastalığının nedenleri:

Sindirim sistemi ile ilgili hastalıklar

Kan hastalıkları

Beslenme yetersizliği

KAŞIK TIRNAK:

Tırnak tıpkı bir kaşığa benzediğinden bu adı almıştır. Çocuklarda görülen bu şekil bozukluğu yaşın ilerlemesiyle düzelir ancak ileri yaşlarda yaşanırsa düzelme şansı yoktur.

KANAMALAR:

Tırnak yatağında oluşan kısa çizgi şeklindeki kanamalardır. Sık rastlanan bir tırnak bozukluğudur.

TIRNAK KANAMALARI HANGİ DURUMLARDA GÖRÜLÜR?

Romatizmal eklem rahatsızlığı olan hastalarda tırnak kanamaları görülebilir.

Egzama sorunu olan kişiler tırnaklarında bu olumsuzluğu yaşayabilir.

Yine sedef hastalığı, bu kanamaların görülme nedenlerindendir.

Bunların dışında tırnak mantarı da tırnakta kanamalara neden our.

Sarı Tırnak Sendromu: Bu hastalıkta tırnaklar oldukça kalındır. Rengi ise sarı – yeşil arası bir renktir. AIDS hastalığında sık görülen bir tırnak hastalığıdır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 14:15
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