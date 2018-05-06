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Tırnak yeme bir hastalık belirtisi mi?

Stres, kaygı, yalnızlık, korku, hüzün, hayal kırıklığı ve kişilik bozukluğu gibi durumlarda; ayak sallama, saçla oynama, saç yolma ve tırnak yeme alışkanlıklar ortaya çıkar. Tırnak yeme, hem psikolojik rahatsızlığınızın olduğunu gösterir hem de ciddi sağlık sorunlarına neden olur.

06 Mayıs 2018 Pazar 19:41
Tırnak yeme bir hastalık belirtisi mi?

Bilimde onikofajya olarak bilinen tırnak yeme alışkanlığı hem çocuklarda hem de yetişkinlerde yaygın olarak görülen bir hastalıktır. Psikolojik nedenlerden dolayı ortaya çıkan bu alışkanlık daha sonra vücutta ciddi hastalıklara neden olabilir.

TIRNAK YEME ALIŞKANLIĞININ NEDEN OLDUĞU HASTALIKLAR

- Tırnak yeme alışkanlığı bağırsakta zararlı parazitlerin artmasına neden olur. Bu zararlı parazitler zamanla bağırsakları ve dışkı torbasını hasara uğratır.

- Dişle koparılan tırnak tükürülmediğinde soluk borusuna kaçar. Midenin sindirmekte zorlandığı tırnak mide zarına zarar verir.

- Midenin dışkı torbasına gönderdiği tırnak vücuttan atılırken anüsün dış çevresindeki deriyi yırtar.

- Aynı zamanda tırnak dişlere de zarar verebilir. Koparılmaya çalışılan tırnak iki dişin arasında kalır. Dişleri baskıya uğratan tırnak zamanla bölgenin enfeksiyon kapmasına ve ağız kokusuna neden olur.

- Yıllarca devam eden bu alışkanlık tırnakların sağlıklı büyümesini engeller. Tırnak yeme alışkanlığı, parmak ve tırnak altı etinin yapısının deforme olmasına sebep olur. Aynı zamanda bu alışkanlık elin estetik görünümü bozar

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 19:41
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