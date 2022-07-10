Tırnak sararmasına ne iyi gelir? Sararan tırnaklar için harika çözümler!

Tırnak sararması, kötü bir görünüm oluşturur. Bu problemin ana nedeni, ojenin sık sık kullanılması veya tırnakların boş bırakılmasıdır. Özellikle tırnak cilası kullananlarda pigmentler özellikle koyu tonlarda lekeler oluşturur.

Sararmış Tırnaklara Ne İyi Gelir?

1. Tırnak sararması için limon

Limon doğal bir beyazlatıcıdır. Tırnaklardaki sararmaya etkili bir şekilde çıkarır. Ayrıca, limon suyu bir büzücü olarak çalışır.

– Bir kasenin yarısı kadar taze limon suyu ile doldurulur. Tırnaktaki lekeleri temizlemek için 10 ila 15 dakika tutulur ve tırnakların su emmesi beklenir. Daha sonra yumuşak bir diş fırçası ile tırnaklarda görülen tırnaktaki sarılık hafifçe fırçalanır. Son olarak, eller ılık su ile durulanır. Daha sonra hafif bir nemlendirici tırnaklara uygulanır. Uygulama, olumlu sonuçlar alınana kadar günde iki kez düzenli olarak sürdürülmelidir.

– Alternatif olarak, herhangi bir uçucu yağ limon ile karıştırılabilir. Parmaklar bu suda birkaç dakika tutulur. Biraz limon suyu sığ bir körfeze dökülür. Sonra tırnakları bir dakika veya iki dakika yumuşatmak için bir diş fırçası ile fırçalayın. Prosedür tırnakları beyazlatmak için günde iki kez yapılabilir.

2. Hidrojen peroksit

Tırnakları beyazlatmak için hidrojen peroksit de kullanılabilir. Yüzde 3 hidrojen peroksit kullanılması gerekmektedir.

– Yarım bardak suya 3 veya 4 yemek kaşığı oksijenli su eklenir. Tırnaklar bu karışımda iki dakika kalır. Yumuşak bir diş fırçası kullanarak, tırnaklar hafifçe fırçalanır. Daha sonra su ile yıkanır. Bu işlem birkaç ay boyunca haftada bir kez devam eder.

– Hidrojen peroksit, inatçı lekeler için doğrudan tırnaklara uygulanabilir. Tekrar diş fırçası ya da tırnak fırçası ile fırçalayın.

– Hidrojen peroksit tırnakları kurutabilir. Bu nedenle her uygulamadan sonra tırnaklara bir nemlendirici uygulanması tavsiye edilir.

3. Tırnak sararmasına karbonat

Karbonat ayrıca doğal ağartma ve soyma özelliklerine sahiptir. Tırnaklar için de kullanılabilir.

– Yarım yemek kaşığı karbonat ve bir çorba kaşığı, yüzde 3 hidrojen peroksit içeren bir kapta karıştırılmalı. Pamuk yardımı ile karışım tırnaklara uygulanır. Tırnaklarda 3 veya 4 dakika kalır ve tırnaklar ılık su ile yıkanır. Bu süreç her gün; 6 veya 8 hafta boyunca tekrarlanmalıdır.

– Bir çorba kaşığı kabartma tozu, yarım çay kaşığı zeytinyağı ve limon suyu karıştırılır; kalın bir macun elde edilir. Elde edilen hamur yumuşak bir diş fırçası kullanılarak tırnaklara uygulanır. Yaklaşık beş dakika bekleyin ve ardından ılık suyla durulayın. Bu uygulama her iki haftada bir tekrarlanır.

4. Tırnak sararmasına diş macunu

Tırnak sararması için uygulana en iyi çözümlerden biri diş macunu ile kontrol edilebilir. Diş macunu tırnaklardaki lekeler için de kullanılabilir. Hafif lekeler için, hidrojen peroksit içeren veya herhangi bir beyazlatıcı madde içeren diş macunu kullanılabilir.

– Tırnaklara küçük bir beyazlatıcı diş macunu tabakası uygulanır. Tırnak üzerinde 5 ila 10 dakika kalır.

– Tırnak fırçası kullanarak, tırnaklar hafifçe fırçalanır.

– Diş macunu ılık suda ıslatılmış pamuk topları ile temizlenir.

– Süreç iki veya üç hafta boyunca haftada bir kez tekrarlanır.

5. Takma diş temizleme tabletleri

Bir başka aktif bileşen, protez temizleme tabletleridir. En yaygın takma diş temizleme tabletlerinin ikisi, sodyum bikarbonat ve sitrik asittir. Bu maddeler ayrıca tırnaklardaki sarı lekelerin çıkarılmasına da yardımcı olur.

İki veya üç takma diş temizleme tableti ılık su ile dolu bir kasede çözülür.

– Lekeli tırnaklar 15 dakika suda kalır.

– Tırnaklar iyice temizlendikten sonra, bazı el nemlendiriciler uygulanır.

– Bu süreç bir veya iki ay boyunca haftada üç kez tekrarlanır.

6. Çay ağacı yağı

Çay ağacı yağı en etkili çözümlerden biridir. Tırnak mantarı infüzyon etkisi vardır. Çay ağacı yağı, doğal mantar pestisiti olmasının yanı sıra enfeksiyonlara karşı savaşmaya da yardımcı olur. Tırnakların doğal renge dönüşmesini sağlar. Ayrıca anti-mikrobiyal ve antiseptik özelliklere sahiptir.

– Göz damlası kullanarak tırnaklara saf çay ağacı uygulanır. Tırnaklarda birkaç dakika bekleyin ve ardından ılık su ile durulayın. Prosedür, pozitif sonuçlar elde edilene kadar birkaç ay boyunca günde iki kez gerçekleştirilir.

– Çay ağacı yağı ve zeytinyağı eşit miktarlarda karıştırılır. Karışım, pamuk yardımıyla tırnaklara uygulanır. Birkaç ay boyunca günde iki kez uygulanır.

7. Elma sirkesi

Malik asit ve asetik asit içeren elma sirkesi tırnaklardaki renk değişikliğini azaltmaya yardımcı olur. Ayrıca herhangi bir renk değişikliğine neden olan tırnak enfeksiyonlarının tedavisine yardımcı olan anti fungal özellikler içerir.

– Yarım fincan elma sirkesi ve yarım fincan ılık su ile karıştırılır.

– Karışım tırnaklara uygulandıktan sonra yaklaşık 20 dakika bekletilir.

– Tırnaklar yumuşak bir havlu ile iyice kurulanır.

– Bu işlem günde üç kere bir ay boyunca yapılabilir.

Malik asit ve elma sirkesinde bulnan asetik asit, tırnaklardaki renk değişimini azaltmaya yardımcı olur. Ayrıca herhangi bir renk değişikliğine neden olan tırnak enfeksiyonlarını tedavi etmeye yardımcı olan anti-fungal özelliklere de sahiptir.

– Yarım fincan elma suyu ve yarım fincan sıcak su karıştırın.

– Karışımı tırnaklara uyguladıktan sonra yaklaşık 20 dakika bekleyin.

– Tırnaklar yumuşak bir havluyla iyice kurutulur.

– Bu, bir ay boyunca günde üç kez yapılabilir.

Not: Bu uygulama ayrıca tırnakları güçlendirmek ve tırnak büyümesini teşvik etmek için kullanılabilir.

8. Listerine gargara

Listerine gargara tırnak mantarı enfeksiyonları için etkili çözümlerden biridir. Mentol, eucalyptol, metil salisilat ve thymol içeren listerine gargara aynı zamanda anti fungal özellikler içerir.

– Enfekte olan tırnaklara listerine gargara uygulanır ve yarım saat bekletilir. Bu işlem günlük olarak uygulanır ve bir hafta ya da iki hafta tekrar edilir.

– Alternatif olarak, eşit miktarda listerine ve sirke karıştırılır. Etkilenen tırnak alanlarına bu karışım uygulanır ve yarım saat bekletilir. Olumlu sonuçlar alınana kadar her gün işlem düzenli olarak tekrarlanır.

Listerin gargara, tırnak mantar enfeksiyonlarında yaygın olarak kullanılan için etkili çözümlerden biridir. Mentol, okaliptol, metil salisilat ve timol içeren Listerin gargara da anti-fungal özellikler içerir.

– Listerin gargara enfekte tırnaklara uygulanır ve yarım saat bekletilir. Bu işlem günlük olarak gerçekleştirilir ve bir veya iki hafta boyunca tekrarlanır.

– Alternatif olarak, listerin ve sirke eşit miktarlarda karıştırılır. Bu karışım etkilenen tırnak bölgelerine uygulanır ve yarım saatliğine bırakılır. İşlem, pozitif sonuçlar elde edilene kadar düzenli olarak her gün tekrarlanır.

9. Portakal kabuğu

C vitamini içeren portakal kabuğu, tırnaklardaki sarı lekelerin çıkarılmasına yardımcı olur.

– Taze portakal kabuğu ile tırnakları günde iki veya üç kez ovalayın. Etkili sonuçlar birkaç hafta içinde ortaya çıkacaktır.

– İki çorba kaşığı kurutulmuş portakal kabuğu tozu, kalın bir hamur yapmak için biraz su ile karıştırılır. Hamur haline gelen portakal tırnaklara uygulanır ve 10 dakika bırakılır. Hamuru çıkarmak için, tırnaklar ılık su ve yumuşak bir diş fırçası kullanılarak fırçalanır. Bu uygulama, bir veya iki hafta boyunca günde iki kez uygulanır.

10. Sararmış tırnaklara çözüm: Ardıç meyveleri

Ardıç meyveleri güçlü bir dezenfektan olarak kullanılabilir. Ayrıca mantar enfeksiyonu için kullanılmaktadır.

– Bir çay kaşığı ezilmiş ardıç meyvesi bir kase sıcak suya eklenir.

– 15 dakika boyunca sararmış tırnaklar bu suyun içinde bekletilir.

– Ardından ılık suyla durulanır ve biraz nemlendirici uygulanır.

– Bu uygulama günde bir kez birkaç ay boyunca geceleri yatmadan önce yapılmalıdır.

Dezenfekte olarak ardıç meyveleride kullanılabilir. Aynı zamanda mantar enfeksiyonları için de etkili bir yöntemdir.

– Bir çay kaşığı ezilmiş ardıç meyvesi, bir bardak sıcak suya eklenir.

– Bu suda 15 dakika boyunca sararmış tırnaklar tutulur.

– Daha sonra ılık su ile durulayın ve biraz nemlendirici uygulayın.

– Bu uygulama yatmadan önce birkaç ay boyunca günde bir kez yapılmalıdır.neyin belirtisi?

Tırnak sarmaması, havasızlık gibi basit nedenlerle olabilir veya birçok hastalık için haber raporu olabilir. Bu nedenle tırnak yarası durumunda doktora gitmeniz önerilir.