Tırnak mantarını temelli yok eden doğal yöntem

Tırnak mantarından kurtulmak için ihtiyacınız olan malzemeler karbonat ve elmasirkesidir. Bu malzemeleri bulmak çok kolay, hemen hemen tüm evlerde bulunur ve bu can sıkıcı problemden kolayca kurtulabilirsiniz.

Malzemeler

4 – 5 yemek kaşığı karbonat

1 bardan elma sirkesi

Su

Peçete

Hazırlanışı ve Uygulanışı

Ayaklarınızı sokabileceğiniz kadar suyun içerisine elma sirkesi ve karbonatı ekleyin. 15 dakika boyunca bekletin ve ardından peçete ile kurulayın.

Günde 2 kere tekrarlamanız halinde sirke mantarı yok edecek, karbonat ise başka bölgelere tutunmasını ve yayılmasını engelleyecektir.

Mantarı başkalarına yaymamak ve bulaştırmamak için havlu kullanmayın.