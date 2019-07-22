Tırnak mantarını temelli yok eden doğal yöntem
Ayak tırnak mantarı görüntü açısından kişiye oldukça rahatsızlık veren bulaşıcı bir hastalıktır. Hijyen açısından iyi olduğunu düşündüğümüz durumlarda bile mantar sorunu ile karşı karşıya kalabiliriz. Uzun süre havasız kalan ayaklarınız terler ve mantarlar için elverişli bir ortam oluşur. Bir kere mantar ayağa yerleştikten sonra kurtulması oldukça zordur. Aslında, sadece doğal yöntemleri kullanarak mantardan kurtulmak oldukça kolay. Bu konumuzda sizlere mantardan kurtulmak için ihtiyacınız olan doğal tedavi yönteminden bahsedeceğiz.22 Temmuz 2019 Pazartesi 15:21
Tırnak mantarından kurtulmak için ihtiyacınız olan malzemeler karbonat ve elmasirkesidir. Bu malzemeleri bulmak çok kolay, hemen hemen tüm evlerde bulunur ve bu can sıkıcı problemden kolayca kurtulabilirsiniz.
Malzemeler
- 4 – 5 yemek kaşığı karbonat
- 1 bardan elma sirkesi
- Su
- Peçete
Hazırlanışı ve Uygulanışı
Ayaklarınızı sokabileceğiniz kadar suyun içerisine elma sirkesi ve karbonatı ekleyin. 15 dakika boyunca bekletin ve ardından peçete ile kurulayın.
Günde 2 kere tekrarlamanız halinde sirke mantarı yok edecek, karbonat ise başka bölgelere tutunmasını ve yayılmasını engelleyecektir.
Mantarı başkalarına yaymamak ve bulaştırmamak için havlu kullanmayın.
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