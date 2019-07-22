0553 313 94 23

Tırnak mantarını temelli yok eden doğal yöntem

Ayak tırnak mantarı görüntü açısından kişiye oldukça rahatsızlık veren bulaşıcı bir hastalıktır. Hijyen açısından iyi olduğunu düşündüğümüz durumlarda bile mantar sorunu ile karşı karşıya kalabiliriz. Uzun süre havasız kalan ayaklarınız terler ve mantarlar için elverişli bir ortam oluşur. Bir kere mantar ayağa yerleştikten sonra kurtulması oldukça zordur. Aslında, sadece doğal yöntemleri kullanarak mantardan kurtulmak oldukça kolay. Bu konumuzda sizlere mantardan kurtulmak için ihtiyacınız olan doğal tedavi yönteminden bahsedeceğiz.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 15:21
Tırnak mantarını temelli yok eden doğal yöntem

Tırnak mantarından kurtulmak için ihtiyacınız olan malzemeler karbonat ve elmasirkesidir. Bu malzemeleri bulmak çok kolay, hemen hemen tüm evlerde bulunur ve bu can sıkıcı problemden kolayca kurtulabilirsiniz.

Malzemeler

  • 4 – 5 yemek kaşığı karbonat
  • 1 bardan elma sirkesi
  • Su
  • Peçete

Hazırlanışı ve Uygulanışı

Ayaklarınızı sokabileceğiniz kadar suyun içerisine elma sirkesi ve karbonatı ekleyin. 15 dakika boyunca bekletin ve ardından peçete ile kurulayın.

Günde 2 kere tekrarlamanız halinde sirke mantarı yok edecek, karbonat ise başka bölgelere tutunmasını ve yayılmasını engelleyecektir.

Mantarı başkalarına yaymamak ve bulaştırmamak için havlu kullanmayın.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 15:21
  1. karbonat
  2. elma sirkesi
  3. Su
  4. peçete
  5. tırnak mantarı
  6. Tırnak mantarı çözümü
  7. Tırnak mantarı nedir
  8. Tırnak mantarını kökünden yok eden doğal yöntem

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bingöl'de 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirilmesi
    1. Bingöl'de 8 PKK'lı teröristin etkisiz..
    2. Hakaretini skandal gerekçelerle..
    3. Yıldırım, İzmir’de hastane açtı
    4. Ayvalık’ta 37 mülteci yakalandı
    5. Meteris Meydanı yeni görüntüsüyle..
    6. Başkan Büyükkılıç TBB Toplantısına..
    7. Afganistan'da hava saldırısı: 8 ölü
    8. Elektrik faturalarında yeni düzenleme!..
    9. İki kurum hakkında soruşturma başlatıldı
    10. Sinop'ta silahlı kavga: 1 yaralı
    11. Gökçeada’daki hasta askeri..
    12. Başkentin beklenen indirim günleri..
    13. Toroslar’da yaz akşamları renklendi
    14. Derede kaybolan şahıs bulundu
    15. Aksaray’da fuhuş operasyonu: 24 gözaltı
    16. Büyükşehir’de Akaryakıt Alımı İhalesi..
    17. Sinop’ta silahlı saldırıda bir kişi..
    18. Elmalı’da hükümlülereözel konser
    19. Düzce'de üreticilerin borçlarına..
    20. ATO'dan Kurban Bayramı tatili talebi:..
    21. INTERPOL'den skandal Salih Müslüm..
    22. Bungee jumping halatı koptu, 30..
    23. İdlib'deki saldırıda ölenlerin sayısı..
    24. İdlib’de ölü sayısı 31’e yükseldi
    25. Mimar Savatlı'nın son dönem..
    26. Amerikan savaş gemisi Çanakkale..
    27. Somali’de patlama: 10 ölü
    28. ABD askeri gemisi Çanakkale..
    29. Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat..
    30. Canpolat kırsal çalışmaları yerinde..
    İBB’de Gezici istilası
    İBB’de Gezici istilası
    Türkiye dev adımı atıyor! İşte çığır açacak projeler
    Türkiye dev adımı atıyor! İşte çığır açacak projeler
    İngilizler tanker olayına yeni boyut kazandırdı: Rusya bu teknolojiye sahip
    İngilizler tanker olayına yeni boyut kazandırdı: Rusya bu teknolojiye sahip
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Başsavcılıktan Erdoğan’a yönelik ağır sözlere fezleke! ‘Delilleri önüne koyacağız’ demişti
    Başsavcılıktan Erdoğan’a yönelik ağır sözlere fezleke! ‘Delilleri önüne koyacağız’ demişti