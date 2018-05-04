Tırnak beyazlatma yöntemleri nelerdir?

LİMON SUYU VE KARBONATLA TIRNAK BEYAZLATMA

- yarım limon suyu

- 1 çay kaşığı karbonat

Hazırlanışı: Yarım limon ve karbonatı karıştırarak macun kıvamında bir karışım elde edin. Bu karışımı tırnaklarınıza sürün ve temiz bir fırça yardımı ile fırçalayın. Ancak tırnaklarınızda yara varsa limonun yakma yapacağını unutmayın

SİRKE İLE TIRNAK BEYAZLATMA

- yarım bardak elma sirkesi

- yarım bardak ılık su

HAZIRLANIŞI:

Sirke ve suyu bir kapta karıştırın ve tırnaklarınızı bu suya batırın. Yaklaşık 20 dakika karışımın içinde bekletin. Bu yöntemi haftada 3-4 kez uygulayabilirsiniz. Elma sirkesinin içerisindeki malik ve asetik asit sararan tırnakların beyazlatılmasını sağlıyor. Sirkeyle tırnak beyazlatma işleminin bir diğer faydası ise sirkenin mantar önleyici özelliği sayesinde mantardan korumasıdır.

DİŞ MACUNU İLE TIRNAK BEYAZLATMA

Temiz bir diş fırçasına süreceğiniz bir miktar macun ile tırnaklarınızı hafifçe, fazla bastırmadan fırçalayın. Bu yöntemi düzenli bir şekilde fırçaladığınızda farkı göreceksiniz.

OKSİJENLİ SU İLE TIRNAK BEYAZLATMA

Oksijenli su da beyazlatıcı özelliği ile bilinir. Oksijenli su ve karbonat karışımı ile tırnaklarınızı fırçalayabilirsiniz.