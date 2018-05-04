Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Tırnak beyazlatma yöntemleri nelerdir?

Tırnaklarınızı beyazlatmak ve sağlamlaştırmak evde uygulayabileceğiniz bu yöntemlerle mümkün.

04 Mayıs 2018 Cuma 19:09
Tırnak beyazlatma yöntemleri nelerdir?

LİMON SUYU VE KARBONATLA TIRNAK BEYAZLATMA

- yarım limon suyu

- 1 çay kaşığı karbonat

Hazırlanışı: Yarım limon ve karbonatı karıştırarak macun kıvamında bir karışım elde edin. Bu karışımı tırnaklarınıza sürün ve temiz bir fırça yardımı ile fırçalayın. Ancak tırnaklarınızda yara varsa limonun yakma yapacağını unutmayın

SİRKE İLE TIRNAK BEYAZLATMA

- yarım bardak elma sirkesi

- yarım bardak ılık su

HAZIRLANIŞI:

Sirke ve suyu bir kapta karıştırın ve tırnaklarınızı bu suya batırın. Yaklaşık 20 dakika karışımın içinde bekletin. Bu yöntemi haftada 3-4 kez uygulayabilirsiniz. Elma sirkesinin içerisindeki malik ve asetik asit sararan tırnakların beyazlatılmasını sağlıyor. Sirkeyle tırnak beyazlatma işleminin bir diğer faydası ise sirkenin mantar önleyici özelliği sayesinde mantardan korumasıdır.

DİŞ MACUNU İLE TIRNAK BEYAZLATMA

Temiz bir diş fırçasına süreceğiniz bir miktar macun ile tırnaklarınızı hafifçe, fazla bastırmadan fırçalayın. Bu yöntemi düzenli bir şekilde fırçaladığınızda farkı göreceksiniz.

OKSİJENLİ SU İLE TIRNAK BEYAZLATMA

Oksijenli su da beyazlatıcı özelliği ile bilinir. Oksijenli su ve karbonat karışımı ile tırnaklarınızı fırçalayabilirsiniz.

 

 

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 19:09
  1. tırnak
  2. tırnak beyazlatma
  3. tırnak bakımı
  4. sağlık
  5. temizlik
  6. bakım
  7. kadın

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen Suriyeli öldü
    1. Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen..
    2. Akşener, 100 bin imzayı topladı
    3. ABD'de keşfedildi! Dünyada ilk defa..
    4. Cilt maskesi uygularken yaptığımız..
    5. Muharrem İnce'den Deniz Baykal'a ziyaret
    6. Ankara'da dehşet! Ağlayan 7 aylık..
    7. Görenleri kendine hayran bırakıyor:..
    8. Fransa'da grevciler parti merkezini..
    9. Donald Trump, Nobel Barış Ödülü'ne..
    10. Dörtlü ittifak ile ilgili flaş gelişme!
    11. Kayseri’de 2 polisi şehit eden PKK’lı..
    12. Türk bilim insanlarından beyaz etin..
    13. Bebekler ne kadar su içer?
    14. Başakşehir'de ilk 11'ler belli oldu!
    15. Türk gemisine çarpmıştı... O kaptan..
    16. Hakemin kararı futbolcuları..
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır Çarşısı'nı..
    18. İranlı heyetten Diyarbakır'da üretilen..
    19. Tırnak beyazlatma yöntemleri nelerdir?
    20. Lider Galatasaray'da başkan adayları..
    Kuveyt Türk
    Eniştesi, Abdullah Gül'ün aklındaki formülü açıkladı
    Eniştesi, Abdullah Gül'ün aklındaki formülü açıkladı
    Akşener'den Bahçeli'ye zehir zemberek yanıt!
    Akşener'den Bahçeli'ye zehir zemberek yanıt!
    İşte CHP'nin cumhurbaşkanı adayı
    İşte CHP'nin cumhurbaşkanı adayı
    Akşener: Müslümanım, Hacca da gittim, ancak...
    Akşener: Müslümanım, Hacca da gittim, ancak...
    Erdoğan'a imza vermeyen MHP'li vekiller
    Erdoğan'a imza vermeyen MHP'li vekiller

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    HÜDA PAR ittifakı kararını açıkladı
    HÜDA PAR ittifakı kararını açıkladı
    Türkiye'den KKTC açıklaması! "Bu oyunu..."
    Türkiye'den KKTC açıklaması! "Bu oyunu..."