Tırnak batması sorun değil



Ayağı olmayan veya ayaklarının üzerine basamaz hale gelmiş insanların neler çektiğini pek bilmek istemeyiz. Oysa hergün tekerlekli sandalyeleri ile bir iki defa karşılaştığımız o insanların yaşadıklarıyla empati yapmayı becerebilsek, ayaklarımızın değerini daha iyi anlarız.

Ayağımıza giydiğimiz, yüksek topuklu ve ince sivri burunlu ayakkabılar, hem başparmak kemik çıkıntısına, hem topuk dikeni oluşmasına ve hem de başparmak tırnağının batmasına yol açıyor.

Tabii sadece bu sebeple değil fazla kilo, şeker hastalığı, basış problemleri, hamilelik, yalan yanlış yapılan pedikür ve en önemlisi ırsî parmak yapısı gibi sebeplerden ötürü genelde ayakta ve tırnaklarda bozukluklar ve hastalıklar oluşabilmekte..

TIRNAK BATMASI

Genellikle başparmaklar da görülen bir durumdur. Tırnak iki yandan veya tek yandan aşağıya doğru kıvrılarak deri içine doğru uzuyor ve deriye gömülüyor.

Tırnak batmasında genellikle ilk yakınma; batmadan kaynaklanan acı ve giderek tırnağın uzaması sonucu batmanın artışına bağlı ağrıdır. Özellikle bu noktaya yapılan temaslarda ve zorlamalarda ağrı artar.

Üstelik tırnağın çevresinde enfeksiyon gelişebilir.

TEL SİSTEMİ İLE ÇÖZÜM

Tırnak batması sorunu artık ayak sağlığı uzmanları tarafından takılan plastik veya tel destekler ile çözümleniyor. Tırnağın tırnak yatağında düzgün uzaması tırnak batığının düzeltilmesi mümkün oluyor. Bu uygulamalar tamamen acısız olup günlük hayata hiçbir kısıtlama getirmiyor.

Tırnak etrafındaki dokunun iltihaplanmış olduğu durumlarda da tel sistemi rahatlıkla kullanılmaktadır. Tel sistemi 3 parçadan oluşuyor. Uçlarındaki küçük kancalar tırnak kenarlarına yerleştirilip tırnağın orta kısmında bir halka ile birbirine bağlanıyor. Böylece tırnağın batan kısımları hafifçe kaldırılarak çevre doku rahatlatılıyor. Bu sistemle tırnağın doğal uzaması desteklenmiş oluyor ve tırnak doğru şekle getiriliyor.

Bant sistemi ile çözüm

Bant sistemleri de tırnak batmalarında, yatay olarak tırnağın üzerine sabitlendiğinde bir nevi yay sistemi gibi tırnağın batan kısmını kenarlarından hafifçe kaldırarak anında acı hissini ortadan kaldırıyor.

Birkaç bant uygulamasından sonra tırnak tekrar düzleşmeye başlıyor ve sağlıklı bir şekilde uzama sürecine kavuşuyor. Bu sistemin özellikle diyabet hastaları için uygun olduğu belirtiliyor.