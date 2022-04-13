Tırnak batması için hangi bölüme gidilir? Tırnak batması niye oluyor?

Tırnak batığı sorunu yaşayanlar bu durumun sebebini, bu sorundan kurtulmak için hastanelerin hangi bölümünden randevu almaları gerektiğini araştırıyor.

Tırnak batması niye oluyor?

Ayak tırnağı yaralanmaları, tırnakların düz kesilmesi, ayağa alınan darbeler, ayakların temiz ve kuru tutulmaması sebebiyle tırnaklarda batık oluşabiliyor.

Tırnak batması belirtisi nedir?

Ayak tırnağı batıklarında enfeksiyon oluştuğunda oluşan belirtiler şöyle:

Ayak parmağı çevresinde şişlik

Parmağın kızarması

Sızlama

Kanama

Tırnak batması için hangi bölüme gidilir?

Tırnak batması doktorlar tarafından yaygın olarak fiziksel bir muayene sonucunda teşhis edilebilir. Ayak parmağının enfekte olmuş bir görünümü olması durumunda tırnağın deride ne kadar derine girdiğini belirlemek için bir röntgen çekmek gerekebilir. Bu röntgen filmi aynı zamanda batık tırnağın bir yaralanmadan kaynaklanıp kaynaklanmadığını da ortaya çıkarabilir.

Tırnak batması sorunu yaşayanların dermatoloji yani cildiye bölümüne muayene olması gerekir.