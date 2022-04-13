Tırnak batması için hangi bölüme gidilir? Tırnak batması niye oluyor?
Tırnakta batma neden oluyor? Hem kadınlarda hem erkeklerde zaman zaman tırnak batması sorunu yaşanır. Tırnak batması sorununa pek çok şey sebep olabilir. Batık sorunu yaşayanlar ise enfeksiyon durumunda hangi bölümden randevu almaları gerektiğini araştırıyor. Enfeksiyonlu tırnak batığı belirtileri nelerdir?
Tırnak batığı sorunu yaşayanlar bu durumun sebebini, bu sorundan kurtulmak için hastanelerin hangi bölümünden randevu almaları gerektiğini araştırıyor.
Tırnak batması niye oluyor?
Ayak tırnağı yaralanmaları, tırnakların düz kesilmesi, ayağa alınan darbeler, ayakların temiz ve kuru tutulmaması sebebiyle tırnaklarda batık oluşabiliyor.
Tırnak batması belirtisi nedir?
Ayak tırnağı batıklarında enfeksiyon oluştuğunda oluşan belirtiler şöyle:
Ayak parmağı çevresinde şişlik
Parmağın kızarması
Sızlama
Kanama
Tırnak batması için hangi bölüme gidilir?
Tırnak batması doktorlar tarafından yaygın olarak fiziksel bir muayene sonucunda teşhis edilebilir. Ayak parmağının enfekte olmuş bir görünümü olması durumunda tırnağın deride ne kadar derine girdiğini belirlemek için bir röntgen çekmek gerekebilir. Bu röntgen filmi aynı zamanda batık tırnağın bir yaralanmadan kaynaklanıp kaynaklanmadığını da ortaya çıkarabilir.
Tırnak batması sorunu yaşayanların dermatoloji yani cildiye bölümüne muayene olması gerekir.