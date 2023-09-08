Tırların yokuş başlarına park etmeleri yasaklanmalı!

Olay, saat 23.30 sıralarında Maltepe ilçesi, Fındıklı Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre Maltepe Belediyesi cadde üzerinde çalışma yapmak için geceden hafriyat kamyonlarını bölgeye gönderdi. Gönderilen birçok hafriyat kamyonundan 41 U 8830 plakalı kamyon sürücüsü dorsesi boş olan kamyonu yokuş aşağı park ederek yemek yemeğe gitti. Kısa bir süre sonra hafriyat kamyonunun freni boşalarak yokuş aşağı hareket edip, önündeki 6 araca çarparak durabildi. Olayda ölen veya yaralanan olmazken çevredeki vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri zarar gören araç sahipleriyle sözlü tartışma yaşadı. Hafriyat kamyonunun şoförü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, polis ekipleri olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

"Şükürler olsun ki insan ölmedi"

Hafriyat kamyonunu kullanan şoförün yakınlarından A.S., "Bizim aracımız gece çalışması için geldi. Park ediyorlar ve bir şeyler atıştırmaya gidiyorlar. Bir bakıyorlar aracın freni boşalarak kendi kendine gidiyor, bunlar kamyonun arkasından koşuyor ama iş işten geçiyor. Maddi hasar var sadece, şükürler olsun ki bir insanı ölmedi" dedi.

Olayı gören mahalledeki vatandaşlardan Murat Filizoğlu, "Evimizdeydik, belediyenin asfalt çalışmaları vardı. Gürültüyle dışarı çıktık. Anladığım kadarıyla frenlerinde bir arıza oluşmuş ve kendi kendine hareketlenip altı araca hasar vermiş. Belediyenin hizmetinde çalışan bir araç. Çok şükür can kaybı yok" dedi.