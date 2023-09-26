  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Süleyman Soylu'dan Devlet Bahçeli'ye teşekkür mesajı!

Batı'nın Karabağ hamlesine Rusya'dan cevap

Muazzez Ersoy'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan itirafı!

Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili flaş haber! Araç sahipleri: Akaryakıt fiyatlarına zam, indirim var mı? Benzin, motorin, LPG fiyatı

CHP'li İBB'nin bitmeyen yol çalışması vatandaşı bezdirdi! 'Hastası veya cenazesi olan nasıl gidecek'

Türkiye'yi seçtiler: Türkler modernize etti! Azerbaycan’ın askeri tesisini yaptılar! Fabrikası teslim edildi

Numan Kurtulmuş'tan yeni Anayasa açıklaması! 'Boynumuzun borcudur'

Merkez Bankası Başkanı Erkan, Türkiye'ye duyurdu: 'Dijital para' hamlesi paylaşımı

Asya borsaları: Çin ülkesi resmen negatif etki yaptı! Bölgeden gelen ekonomik verileri takip ediyor! Dev kriz endişesi

Türk gemisi Türkiye'de ilklere imza attı! Açık deniz karakol gemisinin Türk savunma sanayii için farkı çok konuşulacak
Yerel Tırların karıştığı kazada 1 kişi öldü
Yerel

Tırların karıştığı kazada 1 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2023-09-26 02:41:00 - 2023-09-26 02:50:06

Edirne Kapıkule yolunda seyir halindeki bir tır, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde seyreden başka bir tıra arkadan çarptı. Kazanın şiddetiyle yabancı plakalı tırın kupası paramparça hale gelirken, tır sürücüsü ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza saat 22.30 sıralarında Edirne Kapıkule Sınır Kapısı yolunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kapıkule Sınır Kapısı’ndan ülkeye giriş yaparak Edirne istikametine seyir halinde olan Suat Baburcan idaresindeki SE-520-IT yabancı plakalı tır, direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde seyreden M. Ç. yönetimindeki 33 AHT 558 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle tırın kupası kullanılamaz hale gelirken, tır sürücüsü de kupa içerisinde sıkışarak feci şekilde can verdi.
Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye polis, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri sürücü Baburcan'ı sıkıştığı aracın içinden kaza kırım aletleriyle çıkarırken, olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan tır sürücüsü Baburcan’ın hayatını kaybettiği tespit edildi.
Yol bir süre kapalı kaldıktan sonra tek şeritten yeniden trafik akışı sağlandı.
Edirne İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun da olay yerinde incelemelerde bulundu.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA

Çanakkale’de feci kaza: Ölü ve yaralılar var
Çanakkale’de feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Gündem

Çanakkale’de feci kaza: Ölü ve yaralılar var
ÖNE ÇIKAN VİDEO

TEM'de feci kaza: Alev alev yanan araçta can verdi!
TEM'de feci kaza: Alev alev yanan araçta can verdi!

Yerel

TEM'de feci kaza: Alev alev yanan araçta can verdi!

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23