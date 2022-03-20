  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Tırla otomobilin çarpıştığı kazada biri çocuk 4 kişi yaralandı
Yerel

Tırla otomobilin çarpıştığı kazada biri çocuk 4 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-20 10:01:00 -
Tırla otomobilin çarpıştığı kazada biri çocuk 4 kişi yaralandı

Kaza, Emirdağ ilçesi Suvermez Köyü Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Okan N., idaresindeki 26 AER 920 plakalı tır henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü kavşakta Süleyman G. (66) idaresindeki 03 HP 295 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile savrulan otomobil sürüklenerek olay yerinden birkaç metre ilerdeki refüje girerek durabildi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda jandarma ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile Süleyman G., ile aynı araçta bulunan Fadime G. (58), Khalilova G. (32) ve K.G. (3) isimli şahısları ambulanslar ile Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırdı.
Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay