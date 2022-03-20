Tırla otomobilin çarpıştığı kazada biri çocuk 4 kişi yaralandı

Kaza, Emirdağ ilçesi Suvermez Köyü Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Okan N., idaresindeki 26 AER 920 plakalı tır henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü kavşakta Süleyman G. (66) idaresindeki 03 HP 295 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile savrulan otomobil sürüklenerek olay yerinden birkaç metre ilerdeki refüje girerek durabildi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda jandarma ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile Süleyman G., ile aynı araçta bulunan Fadime G. (58), Khalilova G. (32) ve K.G. (3) isimli şahısları ambulanslar ile Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.