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Gündem TIR'la kamyon çarpıştı! Bir kişi yaşamını yitirdi
Gündem

TIR'la kamyon çarpıştı! Bir kişi yaşamını yitirdi

Burdur'un Çeltikçi ilçesinde TIR ve kamyonun karıştığı kazada bir kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-22 04:14:00 -
TIR'la kamyon çarpıştı! Bir kişi yaşamını yitirdi

Mesut Çoban idaresindeki 15 NR 773 plakalı tır, Antalya-Burdur kara yolu Çeltikçi Beli'nin Tekke köyü mevkisinde Durmuş Ö. yönetimindeki 07 NYR 22 plakalı kamyonla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tır sürücüsü Çoban'ın sıkıştığı yerde hayatını kaybettiğini belirledi.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan tır sürücünün cenazesi Bucak Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kamyon sürücüsü gözaltına alındı

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