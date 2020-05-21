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Tırın çarptığı otomobildeki 2 kişi yara almadan kurtuldu

Yeniakit Publisher
2020-05-21 04:37:50 -
Tırın çarptığı otomobildeki 2 kişi yara almadan kurtuldu

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde tırın çarptığı otomobilde bulunan 2 kişi, kazadan yara almadan kurtuldu.

Alınan bilgiye göre, Cemal Gül yönetimindeki 35 HC 5463 plakalı tır, Turgutlu-Manisa kara yolu Hamalınkırı mevkisinde Nermin Y. idaresindeki 45 C 4443 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle takla atarak savrulan otomobil, yol kenarında bulunan zeytinliğe devrilirken, otomobilin sürücüsü Nermin Y. ve Mustafa Ç. kazada yara almadı.

Kazadan yara almadan kurtulan Mustafa Ç'nin yapılan kontrollerde 175 promil alkollü olduğu belirlenirken, sağlık ekiplerinin müdahalesini reddederek, otomobil içerisinde cep telefonunu aradı.

Polis ekiplerinin otomobilde yaptığı aramada, araçta 1 pompalı tüfek bulundu.

Bir süre trafiğe kapalı kalan yol, otomobilin çekilmesiyle tekrar açıldı.

Öte yandan otomobil sürücüsü Nermin Ç.'nin ehliyetinin olmadığı öğrenildi.

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