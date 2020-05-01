  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Tire’de küçükbaş hayvan hırsızlığına 3 tutuklama

İzmir’in Tire ilçesinde, küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptığı iddia edilen 3 zanlı tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 17:55:12 -
Tire’de küçükbaş hayvan hırsızlığına 3 tutuklama

İzmir’in Tire ilçesinde, küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptığı iddia edilen 3 zanlı tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Kireli Mahallesi’nde H.Ö isimli şahsa ait ahırda 1 adet küçükbaş hayvan çalmaya teşebbüs ettiği iddia edilen İ.T, Ö.Ş ve M.Ö, devriye görevi yapan jandarma ekipleri tarafından yakalandı. 3 kişi, jandarmadaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Aliağa Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı