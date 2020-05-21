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Tire'de kayıp çocuk bulundu

Olayla ilgili uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-05-21 21:51:59 -
Tire'de kayıp çocuk bulundu

İZMİR (AA) - İzmir'in Tire'de ilçesinde 3 gündür aranan 16 yaşındaki çocuk, polis ekipleri tarafından bulundu.

Ailesinin 3 gündür haber alamadığı çocuğu, polis ekipleri, yaptıkları araştırma sonucu buldu.

Uyuşturucu kullandığı tespit edilen çocuk ailesine teslim edildi. Çocuğun uyuşturucu maddeyi C.E ve B.K'den temin ettiği de belirlendi.

Asayiş Büro ve Çocuk Büro tarafından yapılan çalışma sonucu C.E. ve B.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada yeşil reçete ile satılan haplar ele geçirildi. Zanlılar İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.


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