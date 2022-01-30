Tıraşı bırak İsmail! Otel odasında CHP’li isimle gizli gizli buluşan Fox sunucusu ‘tarafsızım’ dedi!

Eşine şiddet uygulaması ve CHP’li Ekrem İmamoğlu ile bir otel odasında gizlice buluşmasıyla bilinen Fox sunucusu İsmail Küçükkaya’dan ‘komedi’ niteliğinde güldüren bir açıklama geldi.

CHP’nin adayı İmamoğlu ile otel odasında gizlice görüşmüştü

Gazeteci İsmail Küçükkaya, son yapılan yerel seçim sürecinde Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım’la ortak bir yayın gerçekleştirmişti. Küçükkaya’nın yayın gününden 3 gün öncesinde yani 13 Haziran günü CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu ile bir otel odasında gizli bir görüşme yaptığı ortaya çıkmıştı. 46 dakikalık sır görüşmeye ait kamera kayıtlarının yayınlanması kamuoyunda bomba etkisi yapmıştı.

“Tarafsızım” diyerek güldürdü!

Yaptığı yayınlarla ‘yandaş’ olduğunu çok açık şekilde ortaya koyan İsmail Küçükkaya, En Son Haber’e bir röportaj verdi. “Kendinizi tarafsız bir gazeteci olarak görüyor musunuz?” sorusunu yanıtlayan İsmail Küçükkaya, şunları söyledi:

“Çok güzel bir soru ve çok da tartışılan bir konu. Şimdi gazeteciler bence tarafsız olur. Ben mesela kendimi tarafsız hissediyorum. Fakat bu taraflılık, tarafsızlık meselesi nedir ona bakmamız gerekiyor. Gazetecinin hiçbir güç odağına; iktidara, muhalefete, hiçbir partiye, hiçbir iş dünyasına, hiçbir sivil topluma iliştirilmiş olmaması gerekir. Onlara angaje olmaması gerekir. Zihnini kalemini veya televizyon ekranlarında dilini onlara kiraya vermemesi, onlara satmaması gerekir. Taraflılıktan, tarafsızlıktan anladığım benim budur.”