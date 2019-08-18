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TIR'a arkadan çarptı, ardından kayıplara karıştı

Konya'da TIR'a çarptıktan sonra hurdaya dönen araçtan çıkan sürücü, otomobilini olay yerinde bırakarak kaçtı.

18 Ağustos 2019 Pazar 13:15
TIR'a arkadan çarptı, ardından kayıplara karıştı

Konya'nın Kulu ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen TIR'a arkadan çarpan otomobili sürücüsü, kaza sonrası aracını bırakıp kayıplara karıştı.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Kulu Ankara karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen Kasım Y. idaresindeki 42 DSL 85 plakalı TIR'a, sürücüsü belirlenemeyen 06 BFG 607 plakalı otomobil hızla çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobil önce bir binanın bahçe duvarına ardından da demir korkuluklara çarptı.

Bulunması için çalışma başlatıldı

Kaza sonrası hurdaya dönen otomobilin sürücüsü, aracını olay yerinde bırakıp kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, araçta incelemelerde bulundu. Polis, kazadan sonra kaçan sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 13:15
  1. Konya
  2. Ankara
  3. TIR
  4. Polis
  5. trafik kazası

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