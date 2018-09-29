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TIR'a arkadan çarpan sürücü, olay yerinde can verdi

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, seyir halindeyken önündeki TIR'a arkadan çarpan otomobil sürücüsü yaşamını yitirdi.

29 Eylül 2018 Cumartesi 15:57
TIR'a arkadan çarpan sürücü, olay yerinde can verdi

Şanlıurfa Siverek'de, önündeki TIR'a çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, öğleden sonra Siverek- Şanlıurfa karayolunun 8’inci kilometresinde meydana geldi. Siverek yönüne giden Ramazan Güden yönetimindeki 04 DC 870 plakalı otomobil, önünde giden Ramazan Kayışkıran yönetimindeki 33 DBN 03 plakalı TIR’a arkadan çarptı. TIR'ın altına giren otomobilde sıkışan sürücü Güden, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yapılan kontrollerde Ramazan Güden'in yaşamını yitirdiği saptandı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ramazan Güden'in cesedi otopsi için morga gönderilirken, TIR şoförü Ramazan Kayışkıran ise ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 15:57
  1. Şanlıurfa
  2. Siverek
  3. Trafik kazası
  4. TIR'a arkadan çarptı
  5. Sürücü olay yerinde can verdi

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