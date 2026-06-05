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Yerel TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Yerel

TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Nevşehir-Gülşehir yolunda patates yüklü TIR’a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Abdullah Anko hayatını kaybetti. Kazanın ardından TIR şoförü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Nevşehir’de gece saatlerinde meydana gelen trafik kazası can aldı. Kaza, saat 22.00 sıralarında Nevşehir-Gülşehir yolunda yaşandı. Abdullah Anko yönetimindeki 06 BYS 207 plakalı otomobil, kavşaktan dönmeye çalışan Yahya S. idaresindeki 51 AFA 024 plakalı patates yüklü TIR’a arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri yönlendirildi.

 

Kaza, saat 22.00 sıralarında Nevşehir- Gülşehir yolunda meydana geldi.

 

Abdullah Anko idaresindeki 06 BYS 207 plakalı otomobil, kavşaktan dönmeye çalışan Yahya S. yönetimindeki 51 AFA 024 plakalı patates yüklü TIR’a arkadan çarptı.

 

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

 

İtfaiye erlerinin çalışmasıyla sıkıştığı otomobilden çıkarılan sürücü Anko'nun öldüğü belirlendi.

 

Kaza yerindeki incelemenin ardından Anko'nun cenazesi, Nevşehir Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

TIR şoförü Yahya S.'yi gözaltına alan jandarma, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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