Yapmadıkları bir bu kalmştı: Bilim insanlarından yeni yüzük!
Bilim insanları, insan terini kullanarak sağlık analizi yapabilen yeni bir akıllı yüzük geliştirdi.
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Bilim insanları, insan terini kullanarak sağlık analizi yapabilen yeni bir akıllı yüzük geliştirdi.
Kaliforniya Üniversitesi mühendisleri, metabolizma ve beslenme alışkanlıklarını izleyen devrim niteliğinde bir akıllı yüzük prototipi tasarladı. Cihaz glikoz, keton, C vitamini, ürik asit, laktat ve alkol gibi dört farklı biyobelirteci aynı anda ölçebiliyor.
Mevcut akıllı yüzükler yalnızca kalp atış hızı ve vücut sıcaklığı gibi fiziksel verilere odaklanırken, bu yeni cihaz vücudun iç kimyasını da analiz ediyor. Böylece kullanıcıların sağlık durumu hakkında daha derin ve detaylı biyokimyasal bilgiler sunuyor.
Mevcut akıllı yüzükler yalnızca kalp atış hızı ve vücut sıcaklığı gibi fiziksel verilere odaklanırken, bu yeni cihaz vücudun iç kimyasını da analiz ediyor. Böylece kullanıcıların sağlık durumu hakkında daha derin ve detaylı biyokimyasal bilgiler sunuyor.
Toplanan terdeki moleküller elektrokimyasal bir sensör aracılığıyla ölçülerek, kişiselleştirilmiş kalibrasyon faktörleriyle anlamlı verilere dönüştürülüyor. Bu süreç tamamen ağrısız gerçekleşiyor ve sonuçlar doğrudan bir akıllı telefon uygulamasına iletiliyor.
Sağlıklı gönüllüler ve tip 1 diyabetli kişilerle yapılan testlerde, yüzükten alınan glikoz ölçümleri, ticari glikoz monitörlerinden (CGM) alınan okumalarla örtüştü. Keton sonuçları da ticari kan keton ölçüm cihazlarından alınan ölçümlerle yakından eşleşti. Esnek, şarj edilebilir çinko-gümüş oksit pil, yüzüğü 12 saate kadar çalıştırabiliyor. Devre kartı, çeyrek dolardan daha az bir maliyetle yapıldı ve dış kabuğunda 3 boyutlu yazıcıda üretilmiş bir polimer kullanıldı./ kaynak: ensonhaber
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