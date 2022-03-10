TIR ve kamyonların İstanbul'a girişi yasaklandı

Vali Yerlikaya açıklamasında, ''ikinci bir duyuruya kadar; İstanbul içinde bulunan TIR ve KAMYONLARIN 10 Mart Perşembe günü saat 04.00’dan sonra trafiğe çıkışlarına İZİN VERİLMEYECEKTİR.'' ifadelerini kullandı.

İl dışından giriş yasaklandı

Yerlikaya, ''Beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar; Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden TIR ve KAMYONLARIN ilimize girişine 10 Mart Perşembe günü 04.00'ten itibaren

İZİN VERİLMEYECEKTİR.'' dedi.