TIR ve kamyonların İstanbul'a girişi yasaklandı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yoğun kar yağışı nedeniyle TIR ve kamyonların İstanbul içinde trafiğe çıkmalarına ve il girişine izin verilmeyceğini duyurdu.
Vali Yerlikaya açıklamasında, ''ikinci bir duyuruya kadar; İstanbul içinde bulunan TIR ve KAMYONLARIN 10 Mart Perşembe günü saat 04.00’dan sonra trafiğe çıkışlarına İZİN VERİLMEYECEKTİR.'' ifadelerini kullandı.
İl dışından giriş yasaklandı
Yerlikaya, ''Beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar; Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden TIR ve KAMYONLARIN ilimize girişine 10 Mart Perşembe günü 04.00'ten itibaren
İZİN VERİLMEYECEKTİR.'' dedi.