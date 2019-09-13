0553 313 94 23

Tır ve kamyonların akülerini çalan hırsızlar yakalandı

Kırşehir’in Kaman ilçesinde park halindeki Tır ve kamyonların aküsünü çalan 3 şüpheli, polis tarafından yakalandı.

13 Eylül 2019 Cuma 09:16
Tır ve kamyonların akülerini çalan hırsızlar yakalandı

Kırşehir’in Kaman ilçesinde park halindeki Tır ve kamyonların aküsünü çalan 3 şüpheli, polis tarafından yakalandı.


Tır ve kamyonların akülerine yönelik yapılan hırsızlık olayları, Kaman ilçesinde farklı mahallelerde meydana geldi. Aküsü çalınan 5 kamyon ve Tır sahipleri polise başvurdu. Kaman İlçe Emniyeti Asayiş ekipleri, hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. İlçede yapılan çalışmalarda E.A., Ö.F.A., veM.D., yapılan takip sonucu belirlendi. İlçe Emniyetine götürülen şüpheliler ifadelerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 09:16
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ödemeler dengesi (2)
    1. Ödemeler dengesi (2)
    2. (Özel) Savunma sanayisine Manisa’dan..
    3. İslam karşıtı Kanadalı milletvekili..
    4. Azerbaycan ordusu geniş çaplı tatbikat..
    5. Yangınlara dikkat çekmek için yanmış..
    6. Kardeş ilçe Bafra Antalya’da
    7. Arnavutköy’de piknik tüpleriyle orman..
    8. Millete akıl veren hergeleyi şoförü..
    9. İstanbul’da yağış başladı
    10. Milletvekili Aydemir: “Erzurum..
    11. TSK’dan İdlib’deki gözlem noktalarına..
    12. Merdiven Art Space, iki farklı..
    13. Dini etkinlikte tekne devrildi: Çok..
    14. Aktarlar eczacılara cevap verdi
    15. Dolar/TL 5,6750 seviyesinden işlem..
    16. Türkiye’nin bir ucundan diğer ucuna..
    17. DeFacto’dan yeni koleksiyon
    18. Başkan yardımcısının aracına kesici..
    19. Katil Esed’in saldırıları göçü..
    20. Yaşlı adamı trenin altında kalmaktan..
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Tepkilerin odağındaki Bülent Arınç, AK Partili ismi hedef aldı: Sana yazık olur
    Tepkilerin odağındaki Bülent Arınç, AK Partili ismi hedef aldı: Sana yazık olur
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı

    Günün Karikatürü

    13 Eylül 2019
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    Ahmet Davutoğlu cephesi duyurdu: Cuma günü...
    Ahmet Davutoğlu cephesi duyurdu: Cuma günü...