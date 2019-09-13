Tır ve kamyonların akülerini çalan hırsızlar yakalandı Kırşehir’in Kaman ilçesinde park halindeki Tır ve kamyonların aküsünü çalan 3 şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Kırşehir’in Kaman ilçesinde park halindeki Tır ve kamyonların aküsünü çalan 3 şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Tır ve kamyonların akülerine yönelik yapılan hırsızlık olayları, Kaman ilçesinde farklı mahallelerde meydana geldi. Aküsü çalınan 5 kamyon ve Tır sahipleri polise başvurdu. Kaman İlçe Emniyeti Asayiş ekipleri, hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. İlçede yapılan çalışmalarda E.A., Ö.F.A., veM.D., yapılan takip sonucu belirlendi. İlçe Emniyetine götürülen şüpheliler ifadelerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

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