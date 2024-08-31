Tır şoföründen o sürücülere tepki!
Bir tır şoförü, trafikte giderek yaygınlaşan beyaz farlar konusunda tepki gösterdi.
Beyaz farların gece sürüşünü zorlaştırdığını ve güvenliği tehlikeye attığını belirten şoför, "Kardeşim önümüzü göremez olduk, beyaz farlar trafiği de bizi de tehlikeye atıyor" diyerek yaşadığı sıkıntıyı dile getirdi.
Bu farların özellikle uzun yol sürücülerini zor durumda bıraktığını vurgulayan şoför, yetkililere bu konuda bir düzenleme yapılması çağrısında bulundu.
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