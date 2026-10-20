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Gündem Bir belediyeye daha operasyon: Binaya girişler durduruldu
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Bir belediyeye daha operasyon: Binaya girişler durduruldu

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Bir belediyeye daha operasyon: Binaya girişler durduruldu

Muğla'nın Milas İlçe Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Polisler belediye binasında arama yapmaya başladı. Operasyonda CHP'li Belediye Başkanı Fevzi Topuz dahil 29 kişi gözaltına alındı.

Muğla Milas Belediyesi güne polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla uyandı. Günün ilk saatlerinde belediye binasına gerçekleştirilen operasyonun ardından emniyet güçleri tarafından bina içerisinde geniş çaplı arama ve denetim çalışması başlatıldı.

CHP'li Belediye Başkanı Fevzi Topuz dahil 29 kişi gözaltına alındı.

 

Emniyet mensuplarınca yürütülen arama faaliyetleri nedeniyle belediye binasına girişlerin geçici olarak tamamen durdurulduğu bildirildi. Denetimler çerçevesinde güvenlik önlemlerini artıran emniyet, belediye binası çevresinde çevik kuvvet personellerini görevlendirdi.

 

Bina etrafında geniş güvenlik tedbirleri alınırken, emniyet mensuplarının içerideki bazı birimlerde arama işlemlerine devam ettiği öğrenildi. Yürütülen operasyonun içeriğine ve gerekçesine dair henüz resmi bir açıklama yapılmazken, polisin binadaki arama ve inceleme çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

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