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Gündem TIR şoförü isyan etti: Hakkımı helal etmiyorum
Gündem

TIR şoförü isyan etti: Hakkımı helal etmiyorum

İstanbul'da Hadımköy - Esenyurt yolu üzerinde oluşan trafik sonrası emniyet şeridinden kaçmaya çalışanlara tepki gösteren TIR şoförü, 'Hakkımı helal etmiyorum' dedi.

Yeniakit Publisher
2021-10-27 13:46:00 -
TIR şoförü isyan etti: Hakkımı helal etmiyorum

İstanbul'da yoğun trafikte emniyet şeridine kullanarak diğer araçları da tehlikeye düşüren sürücüler böyle görüntülendi. Emniyet şeridinden gidenlere tepki gösteren tır şoförü, 'hakkımı helal etmiyorum' dedi.

İstanbul Hadımköy - Esenyurt yolu üzerinde oluşan yoğun trafikte kaçmaya çalışan bazı sürücüler, emniyet şeridine girdi. Emniyet şeridini kullanan sürücüler, hem kendilerinin hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı.

Bu duruma tepki gösteren bir tır şoförü ise o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Tır şoförü "Emniyet şeridinden gidenlere hakkımı helal etmiyorum" diyerek tepkisini dile getirdi.

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Yorumlar

maho

tır şöförünün gözlerinden öper ÂLLAHA emanet ederim
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mağdur

TIT Şoförü kardeşimiz yalnız değil Binlerce sürücü bu hak düşmanlarına hakkını helâl etmiyor.
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