TIR, işçi servisine çarpıp devrildi: 8 kişi yaralandı

​Kaza, D-650 karayolunun Geyve Akıncı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Adapazarı yönüne giden 26 SAE 274 plakalı TIR, işçi almak için emniyet şeridinde duran 54 S 2529 plakalı servis midibisüne çarpıp, devrildi. Kazada, filtre üretimi yapan fabrikanın işçilerini taşıyan midibüsteki 7 işçi ile TIR şoförü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine ambulanslar sevk edildi. Yaralılardan 4'ü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, 2'si Toyotasa Acil Yardım Hastanesi'ne, diğer 2'si ise Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.



Devrilen TR nedeniyle ulaşıma kapanan yolda, uzun araç kuyrukları oluştu. TIR'ın kaldırılmasıyla yaklaşık 2 saat sonra karayolu, yeniden ulaşıma açıldı.



