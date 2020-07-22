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Yerel

TIR ile otomobil çarpıştı! 3 kişi öldü

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde bir TIR ile otomobil çarpıştı. Feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-07-22 17:02:00 -
TIR ile otomobil çarpıştı! 3 kişi öldü

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde TIR  ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.

Sürücüsü öğrenilemeyen 37 PH 466 plakalı inşaat malzemelerinin yüklü olduğu TIR, ilçe girişinde Kemal Kıranoğlu idaresindeki 37 FA 728 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan eşi Fatma Kıranoğlu olay yerinde yaşamını yitirdi. 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan Mehmet Çınar da müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle Kastamonu-Cide kara yolunda bir süre ulaşımda aksama yaşandı.

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