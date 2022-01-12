TIR ile otomobil çarpıştı! 2 kişi yaşamını yitirdi
Muğla’nın Seydikemer ilçesinde TIR ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.
Erdal Ö.’nün kullandığı 07 PC 486 plakalı TIR, Antalya-Fethiye karayolu Sarıyer mevkiinde, Ali Büyükçepel yönetimindeki 15 EB 117 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Büyükçepel’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobildeki Murat ve Burak Bayat ise sağlık ekiplerince Fethiye’deki hastanelere kaldırıldı. Murat Bayat kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, kazanın ardından tır sürücüsü gözaltına alındı.