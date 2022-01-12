  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Tarkan'ın Enes Kara paylaşımında 'inanç' mesajı! Bu sözlerle hedef aldı: Bağnaz ve yobaz zihniyetler...

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü belli oldu

Mete Yarar böyle tepki gösterdi: Siz mevzuyu anlamadınız galiba

Sessiz ve derinden geliyor! İşte Kılıçdaroğlu’nun koltuğuna göz diken isim

Bakan Nebati ile görüşen TÜSİAD'dan enflasyon açıklaması: Önümüzdeki günlerde...

Alman medyasından hadsiz "TURKOVAC" çıkışı... Referansları şaşırtmadı

Mustafa Destici: HDP meclisten defedilmeli

Siz hiç alkol alıp intihar edenler için alkolü suçlayan laikçi gördünüz mü? Cemaat değil içki yasaklansın!

Tamam mı devam mı Ali Babacan? DEVA’lı Metin Gürcan’ın bilgisayarından bakın ne çıkmış

Enes Kara'nın intiharı üzerinden İslam'ı hedef alanlara İhsan Şenocak'tan tokat!
Yerel TIR ile otomobil çarpıştı! 2 kişi yaşamını yitirdi
Yerel

TIR ile otomobil çarpıştı! 2 kişi yaşamını yitirdi

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde TIR ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-01-12 01:27:00 -
TIR ile otomobil çarpıştı! 2 kişi yaşamını yitirdi

Erdal Ö.’nün kullandığı 07 PC 486 plakalı TIR, Antalya-Fethiye karayolu Sarıyer mevkiinde, Ali Büyükçepel yönetimindeki 15 EB 117 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Büyükçepel’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobildeki Murat ve Burak Bayat ise sağlık ekiplerince Fethiye’deki hastanelere kaldırıldı. Murat Bayat kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, kazanın ardından tır sürücüsü gözaltına alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay